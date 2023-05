V nedeľu 28. mája v Kysáči usporiadajú tradičné v poradí 41. stretnutie požiarnikov Kysáč 2023. Podujatie bude prebiehať na ihrisku Futbalového klubu Tatra. Organizátor stretnutia je Dobrovoľný požiarnický spolok Kysáč.

Na nadchádzajúcu nedeľu si na toto podujatie naplánovali harmonogram súťaže hasičov.

Ráno do 8.30 plánujú príchod a prihlasovanie súťažiacich hasičských zborov, od 8.30 zasadnutie súťažnej komisie, pracovných telies a žrebovanie účastníkov. Potom od 9.00 do 9.15 formovanie zástupu účastníkov, od 9.15 do 9.40 defilé účastníkov, od 9.40 do 10.00 zoraďovanie súťažných hasičských zborov na teréne a otvorenie Májových stretnutí hasičov.

Ďalej od 10.00 do 10.30 budú mať ukážkové cvičenie na záprahovom hasičskom vozidle a ďalšie cvičenia a od 10.30 do 11.00 budú prípravy na začiatok súťaže od 11.00 do 14.00 súťaž hasičských tímov, po čom je v čase 14.00 až 14.45 zhrnutie výsledkov.

O 14.45 je naplánované vyhlásenie výsledkov súťaže a udeľovanie odmien a o 15.30 zatvorenie súťaže a vyprevádzanie hostí.