Akcie darovania krvi v Pivnici pomerne naberajú na kvantite. Čoraz viac darcov pri každej akcii pribúda, čo je, samozrejme, chvályhodné. V aktuálnom roku boli v Pivnici zrealizované už dve akcie darovania krvi. Prvá sa konala 23. januára a druhá včera 25. apríla.

„Ide o dve veľmi úspešné akcie, ktoré zahrnuli už dlhodobých darcov, ale čo je tiež dôležité, pribúdajú aj noví. Teší nás, že pribúdajú hlavne mladí ľudia, ktorí sú potenciálnymi dlhodobými darcami. Nesmieme zabudnúť ani na ženy, ktoré sa zúčastňujú, ale tiež pribúdajú nové,“ zhodnotila Zdenka Kámaňová, koordinátorka a organizátorka akcií darovania krvi v Pivnici.

Kým sa ešte v minulom roku do akcie zapojilo v priemere 30 darcov, tohto roku počet siaha až na 50. Presnejšie prvej akcie sa zúčastnilo presne 51 darcov, z čoho bolo 7 žien a 7 nových darcov. Do druhej akcie sa zapojilo 41 osôb, pričom pribudol aj Janko Kadlík ako nový darca. Treba však skonštatovať, že ženy, ktoré darovali v prvej akcii, v druhej už nemohli kvôli stanoveným pravidlám Inštitútu pre transfúziu krvi (ženy môžu darovať krv každé 4 mesiace). Existovali obavy, že klesne počet darcov v jarnom období, keďže práce v poli sú v plnom prúde, no počet je stále pomerne povzbudzujúci, pričom by, samozrejme, darcov mohlo byť vždy viac.

Už po štvrtýkrát sa akcia konala v priestoroch Ochotníckeho divadla Janka Čemana, pokým dovtedy bola vždy v Dobrovoľnom hasičskom spolku. Hlavnej organizátorke Zdenke Kámaňovej pomohli zrealizovať poslednú akciu ešte aj Elenka Mocková a časť členov OD Janka Čemana.

Ďalšie akcie darovania krvi v Pivnici sú naplánované na 24. júl a 24. október.