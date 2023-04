Za akronymom My Sme sa skrýva jeden projekt. Jeho úplné pomenovanie je Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí. Ide o Erasmus+ projekt – školské vzdelávanie, financované EÚ. Nositeľ projektu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zo Slovenskej republiky. V projekte účinkujú aj viacerí partneri. Okrem Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca ďalšími partnermi sú z Chorvátska Kultúrne centrum Našice, z Rumunska Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka v Bodonoši, z Francúzska Slovenská škola v Paríži a súborík Margarétka.

Projekt bude zameraný na školenia a výmenu skúseností. Srbsko, vlastne SVD, sa bude prevažne zaoberať hovoreným slovom v tvare recitácií a venujú sa divadlu, a to zvlášť detskému. Realizovať sa bude v nasledujúcich troch rokoch.

Ešte dôkladnejšie o tomto všetkom sme sa dozvedeli včera večer (25. 4.) vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla, keď nás pozvali na otvorenie výstavy detských prác Moja krajina – nekrajina a reprízu predstavenia Príbeh Krajiny Nekrajiny. O tom viac hovorili Viera Krstovská, riaditeľka SVD, autorka projektu Zuzana Drugová, jej kolegyňa Radka Cachovalová a režisérka Katarína Mišíková-Hitzingerová za prítomnosti žiakov z Petrovca, Kulpína, Hložian a Kysáča, ktorí prišli sem so svojimi učiteľkami.

Krstovská v príhovore vyzdvihla, že majú krásny projekt, ktorý sa bude venovať krásnemu slovu, čiže recitácii a divadelníctvu. Povedala, že potrebujú aj názor detí, ako vidia krajinu-nekrajinu. Niektoré deti už toto predstavenie pozerali a inšpirovaný tým nakreslili aj vlastné obrazy, ktoré potom zaslali do SVD a tie tvoria prvú expozíciu s touto tematikou, ktorú pri tejto príležitosti aj otvorili. Prv však vyzvali prítomných autorov, aby sa im verejne zavďačili. Detské práce aj ďalej možno zasielať a tiež budú vystavené v priebehu roka.

Zuzana Drugová oslovila žiakov preto, že v rámci projektu majú v pláne pripraviť 40 krátkych filmov. „Cieľom tých filmov je, aby sa tí, ktorí nevedia po slovensky, vedeli vďaka filmom tú slovenčinu ľahšie naučiť. Nebudú sa písať diktáty, nebudú sa učiť mäkké a tvrdé i/y, budú počúvať a pozerať tie filmy a budú sa vedieť dorozumieť po slovensky. Urobiť takýchto 40 filmov vôbec nie je ľahké a potrebujeme vašu pomoc. Toto je jedna z vecí, ktorú vás chceme poprosiť. Pozriete si predstavenie Príbeh Krajiny Nekajiny a tam k vám pristúpia naše odborníčky a tie vám presne povedia, ako nám viete s vašimi názormi pomôcť. Čím viac poviete, čo potrebujete, tým presnejšie budeme vedieť my tie filmy urobiť,“ uviedla Drugová.

Radka vyzdvihla, že projekt My Sme pripravili pre Slovákov v celom svete, ktorí si chcú osvojiť slovenčinu. Doteraz je málo takých pomôcok, filmov, v ktorých by vystupovali práve deti a ktoré by bolo dobré na učenie slovenčiny. Pre Srbsko si naplánovali výrobu 10 filmov a v nich budú použité tunajšie nápady na námety, alebo budú v nich vystupovať tunajšie deti.

Mišíková-Hitzngerová bližšie vysvetlila, ako žiaci priamo na plagátoch môžu vyjadriť svoje názory a nápady ohľadom tohto projektu.

Potom sa všetci presunuli do siene SVD, kde si pozreli reprízu nového predstavenia z produkcie našej profesionálnej divadelnej inštitúcie.