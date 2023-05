V Základnej škole 15. októbra v Pivnici bola v pondelok 8. mája realizovaná dielňa, ktorej cieľom bola predovšetkým analýza záujmovej činnosti žiakov tejto školy v oblasti divadla, umeleckého prednesu, jazykového prejavu, tvorivej dramatiky či umeleckého prednesu. Organizátorom tejto dielne bolo Slovenské vojvodinské divadlo, ktoré participuje ako partner projektu My Sme.

Ide o projekt pod oficiálnym názvom Minoritná kultúra ako prostriedok na sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí (My Sme), ktorého garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a do ktorého sú zapojení ešte okrem Slovenska aj partneri z Chorvátska (Slovenské kultúrne centrum Našice), Rumunska (Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši), Francúzska (Slovenská materská škola Margarétka v Paríži) a zo Srbska, ako sme uviedli, Slovenské vojvodinské divadlo. Projekt My Sme patrí do programu Erasmus+.

Hlavným cieľom tohto projektu je vytvorenie didaktických filmov, ktoré budú určené na vzdelávanie detí v slovenskom jazyku. Projektom by malo byť vytvorených 40 online dostupných didaktických filmov. Tieto filmy budú tematicky usmernené na: prvky kultúry, tradičnú kultúru vlastného prostredia, medzigeneračnú spoluprácu a dramatické umenie vo vzdelávaní.

V Srbsku by malo byť nahraných 10 filmov, ktorých obsah bude usmernený na divadelné umenie, umelecký prednes, správanie sa v divadle, jazykové, gestikulačné a dýchacie cvičenia, tvorivú dramatiku, pohybovanie sa v javiskovom priestore. Odbornými garantmi týchto videí budú odborníci z UMB v Banskej Bystrici a externí spolupracovníci Metodického centra UMB. Tieto videá poslúžia ako určitý didaktický materiál pre učiteľov, žiakov, ale aj tých, ktorí majú blízko k hore uvedeným témam.

Prostredníctvom dielne, ktorá sa konala v pivnickej základnej škole, predstavitelia Slovenského vojvodinského divadla zrealizovali výskum alebo skôr analýzu tém, o ktoré sa žiaci v tejto oblasti zaujímajú. Formou diskusie získali potrebné základné informácie, ktoré následne budú hodnotiť a vytvárať databázu. Zatiaľ podobná dielňa bola realizovaná ešte v Báčskom Petrovci, pričom riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla Viera Krstovská potvrdila, že sa bude pokračovať s dielňami aj v iných prostrediach, kde žijú vojvodinskí Slováci. Po ukončení tejto fázy žiaci budú mať možnosť zapojiť sa aj do početných ďalších dielní v oblasti divadelného umenia, alebo by sa to dalo nazvať aj do určitej školy herectva a vzdelávania pedagógov, ktoré budú viesť lektori zo Slovenska. Témy dielní Slovenské vojvodinské divadlo dodatočne zverejní. Projekt My Sme bude realizovaný v Srbsku ďalšie tri roky.

Po ukončení dielne žiaci Základnej školy 15. októbra v Pivnici mali možnosť pozrieť si divadelné predstavenie Slovenského vojvodinského divadla – Príbeh Krajiny-Nekrajiny autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej.