CRVENA ZVEZDA – KULPÍN 3 : 0

(25 : 11, 25 : 23, 25 : 13)

V sobotu 30. septembra volejbalisti Kulpína zohrali jeden z významnejších, ak nie aj najvýznamnejší zápas v dejinách klubu. V Športovom stredisku Banjica v Belehrade zohrali zápas štvrťfinále o pohár Srbska s viacnásobným štátnym majstrom – mužstvom VK Crvena zvezda.

KULPÍN: Boris Relota, Stanislav Nedeljković, Darko Ćirić, Erik Kreko, Aleksej Bojkov, Stanislav Zima, Martin Lekár, Nemanja Petrović, Žare Babić, Vuk Barišić, Duško Babić, Aleksa Gribešić, Ivan Lečić, Maksim Teslić

Už sám postup medzi elitu srbského volejbalu je veľký, priam historický úspech kulpínskych volejbalistov. Doteraz nikto ani v jednom športe z územia Báčskopetrovskej obce nepostúpil po takú úroveň v súťaži a k tomu nikto nehral úradný súťažiaci zápas s velikánom, akým je Crvena zvezda. Všetko to je výsledok dobrej práce v klube, v ktorom všetci dýchajú ako jeden, čo bolo vidieť aj po tom, že ženský celok a všetky mladšie kategórie kulpínskych volejbalistov spolu so stovkami fanúšikov z Báčskopetrovskej obce, Nového Sadu, ale aj Kulpínčania žijúci v Belehrade prišli podporiť svoje mužstvo a robili to počas celého zápasu s veľkým zápalom.

U niektorých hráčov bolo cítiť silnú trému pred stretnutím s renomovaným súperom, čo sa odzrkadlilo aj na hre, takže Crvena zvezda už na štarte získala citeľnú prednosť. Pred koncom prvého setu a po druhom timeoute Kulpínčania si uvedomili, že proti sebe nemajú žiadnych mimozemšťanov a začali hrať uvoľnenejšie. Predsa veľkú prednosť domácich nemohli dohoniť a prvý set presvedčivo prehrali 25 : 13.

V druhom sete aj hostia prejavili svoje kvality. Začali hrať naplno a počas celého setu mali prednosť, avšak pri výsledku 21 : 23 rozhodkyňa neuznala priamy bod zo servisu Lekára, aj keď všetci videli, že lopta spadla do ihriska, a potom aj silný smeč Relotu, pri ktorom sa lopta od pleca hráča súpera odrazila do autu, kvalifikovala ako aut a bod pre domácich. Predtým nepískala očividný blok aut pre hostí po smeči Ž. Babića, a tak v tom druhom sete tri body proste darovala domácemu celku. Fakt, že ukrivdila hosťom, svedčí aj uznanie trénera C. zvezdy po zápase Kulpínčanom, ktorý povedal, že si druhý set zaslúžili vyhrať a že si on neprial pomoc rozhodcu. Počas celého zápasu pri každej podozrivej lopte bod rozhodkyňa záväzne dávala favorizovanému domácemu celku.

Nuž a potom v treťom sete sklamaní hostia hrali príliš nervózne. Tréner Relota sa pokúsil niečo zmeniť uvádzaním do hry všetkých hráčov, a tak aj tých najmladších Erika Kreka a Maksima Teslića, ale ani to nepomohlo. Domáci volejbalisti tretí set rutinovane presvedčivo riešili vo svoj prospech (25 : 13) a postúpili do semifinále renomovanej súťaže. A tak malý dedinský klub prehral od veľkého VK Crvena zvezda, ale sa nezahanbil. Úspech je o to väčší, ak sa vie, že všetci hráči v klube hrajú zdarma, teda bez úhrady z lásky voči klubu a ich fanúšikovia, ako aj všetci občania Kulpína a celej obce môžu byť hrdí na svojich volejbalistov, že dôstojne reprezentujú Kulpín a celú Obec Báčsky Petrovec, ale aj sponzorov, ktorí ich štedro finančne podporujú.

Todor Radanov