V nedeľu 30. júla si Selenčania pripomenuli 266. výročie založenia dediny. Ako aj obvykle, najprv bola v priestoroch etnosekcie – na poschodí Domu kultúry – otvorená príležitostná výstava, a potom sa na javisku Domu kultúry roztočil príležitostný kultúrno-umelecký program.

Členky matičnej sekcie tentoraz doplnili svoje výstavné priestory exponátmi na tému Kúzlo tkania. Priblížili návštevníkom tkané veci z minulosti svojej dediny i tie z novších čias. Pod bdelým okom predsedníčky etnosekcie Viery Strehárskej a vďačného spolupracovníka Jána Strehárskeho do bohatej selenčskej zbierky skvosty zo svojich domácností prinieslo 10 Selenčaniek.

V slávnostnom otvorení, ktoré viedli Anna Koleková a Mariana Častvanová, odzneli príležitostné básne, ako i scénky na tému tkania a vystúpili škôlkari a druháci a štvrtáci tamojšej základnej školy. Moderátorky – učiteľky Koleková a Častvanová – k výročiu narodenia Jána Čajaka ml. prečítali úryvky z jeho tvorby. Do programu spevom prispela Anna Horvátová, členka speváckej skupiny zo Starej Pazovy.

V pokračovaní oslavnej nedele v Dome kultúry bol bohatý kultúrno-umelecký program. Moderátorka Lana Cechmajstrová privítala i hostí a obecenstvu v plnej sále sa potom prihovorili Lela Milinovićová, predsedníčka Obce Báč, a Marína Vrabčeniaková, predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Selenča. So spevom, básňami, tancom, scénkami sa predstavili škôlkari, členovia DFS Pramienok a Orchestrík zo ZŠ Jána Kollára, deti z katolíckej besiedky, predstaviteľky etnosekcie, z KUS Jána Kollára sólisti, dievčenská a ženská spevácka skupina a tanečné skupiny, združené zbory Zvony zo Selenče a Nádeje z Pivnice a spevácka skupina Pazovčanky. Bolo to presne to, čo v sprievodnom texte napísala riaditeľka ZŠ Jána Kollára Nataša Klinovská a prečítala moderátorka Lana: „Bohatstvo piesne, hudby, tanca, básní a divadla, ktoré naša Selenča v sebe skrýva.“