Skautský oddiel Jánošík v Kovačici pripravil pre svojich najmladších členov deň spoločenských hier, ktorý sa ukázal ako vynikajúci záver zimných prázdnin. Táto zábavná akcia sa usporiadala vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva Kovačica a zúčastnilo sa asi 35 mladých skautov.

„Skauti majú radi spoločenské hry z viacerých dôvodov. Ide o ideálny spôsob zábavy pri stretnutiach v prírode a v kempoch, najmä vo večerných hodinách a keď je zlé počasie. Mnohé tieto hry vyvíjajú tvorivé a logické myslenie, ako aj strategické schopnosti, ktoré sú významné pre činnosť skautov. Hry podnecujú aj zmysel pre spoluprácu a spoločenské vzťahy, ktoré predstavujú základné hodnoty skautského hnutia,“ povedala Marína Đurica Lotina z vedenia SO Jánošík.

Mladí kovačickí skauti hrali tieto spoločenské hry: Catan, Who did it, 6 Nimmt, Paklopagos, Meteor, Unicorn, Micro Macro City, Kingdomino, Dobble, Saboteur…