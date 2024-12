Od 5. do 7. decembra sa bude konať Pančevský filmový festival, ktorý v tomto roku oslavuje svoje 10. výročie. Okrem filmových projekcií v rámci festivalu sa uskutočnia rôzne sprievodné podujatia a koncerty, pokým časť programu bude venovaná stredoškolákom a mladým študentom.

Počas otvorenia festivalu vo štvrtok 5. decembra v sieni Kultúrneho strediska Pančeva bude premietaný film Všetko, čo si predstavujeme ako svetlo (All We Imagine as Light) indickej režisérky Payal Kapadia a vystupovať bude hudobné dueto Makonnen. V programe festivalu budú predstavené aj filmy Holy Electricity, Joqtau, El Shatt – nacrt za utopiju a Der Fleck.

V osobitnej časti programu s názvom Mladi žiri (Mladá porota) stredoškoláci a mladí študenti budú analyzovať selekciu krátkych filmov z krajiny a zo zahraničia.