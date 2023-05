Najvhodnejším obdobím roka na detox organizmu sa považuje jar. Detox spočíva v dočasnom odľahčení organizmu úpravou stravy a pitného režimu. Výsledkom je vylučovanie toxínov z tela, očista organizmu a často aj chudnutie.

Čo je detox, a prečo je potrebný?

Už zo samotného slova detox alebo detoxifikácia vyplýva, že ide o zbavovanie sa toxínov. Pre naše telo je to prirodzený proces – pečeň, obličky a ďalšie orgány dennodenne filtrujú toxíny, neutralizujú chemikálie a zbavujú sa znečisťujúcich látok, ktoré sa do tela dostávajú prostredníctvom potravy, tekutín i vzduchu a vplyvom prostredia.

Ak však žijeme v priemyselnom prostredí so znečisteným vzduchom, každodenne prijímame potravou rôzne konzervanty, farbivá, pesticídy a chemikálie, na pokožku a vlasy si nanášame radu syntetických prípravkov a často konzumujeme rôzne lieky či doplnky výživy – naše telo môže byť toxínmi doslova zahltené. Podstatou detoxu je na niekoľko dní telu od týchto toxických látok odľahčiť.

Detox spočíva v krátkodobej zmene stravovacích návykov, najčastejšie po dobu 1 – 2 týždňov, no mnohí volia krátkodobejšie, 1- až 3-dňové detoxy alebo naopak, niekoľkotýždňovú zmenu. Jestvuje niekoľko druhov detoxov podľa striktnosti obmedzenia potravy. Sú kúry, počas ktorých sa smú konzumovať len ovocné a zeleninové šťavy, iné povoľujú aj polievky a ovocie a zeleninu. Najčastejšie ide o obmedzenie chemicky spracovaných produktov zo stravy, polotovarov, fastfoodu, mliečnych výrobkov a mäsa.

V zásade však platí, že čím striktnejší detox je, tým kratšiu dobu sa vykonáva. Napríklad pokiaľ sa rozhodnete pre konzumáciu len čajov a ovocných štiav, kúra by nemala presiahnuť niekoľko dní. Ak siahnete po kúre, ktorá odporúča vegánsku stravu a odstránenie chemicky spracovaných výrobkov, vtedy je možné detox dodržiavať aj niekoľko týždňov (ak je v strave dostatok mikro- a makronutrientov).

Zástancovia detoxu tvrdia, že pravidelným podstupovaním detoxifikačnej kúry je možné:

* zbaviť telo toxínov, chemikálií a ďalších nežiaducich látok;

* stimulovať činnosť pečene;

* zlepšiť cirkuláciu krvi;

* odstrániť únavu;

* odľahčiť orgánom.

Kedy je najvhodnejší čas na detox

Za najvhodnejšie obdobie na detoxifikáciu organizmu sa považuje jar. Ide o obdobie, keď sa po zime tešíme z dlhších dní, máme viac svetla, príroda sa prebúdza a s ňou aj my. Často sa pustíme do jarného upratovania, máme potrebu očisty a resetu, začíname sa v strave zbavovať ťažkých, tučných jedál a volíme zdravšie, čerstvé alternatívy. Práve obdobie prechodu z jedného ročného obdobia na druhé je skvelou príležitosťou dopriať si detox.

Nápoje, ktoré urýchlia váš metabolizmus

Pri zhadzovaní kíl je dôležité zamyslieť sa nad tým, aký rozdiel je medzi nápojmi, ktoré urýchlia váš metabolizmus a medzi tými, z ktorých nepriberiete ani gram. Veľmi úzko to spolu súvisí, ale nemusí to byť vždy to isté, resp. pri niektorých nápojoch urýchlite svoj metabolizmus a pri iných zase nepriberiete. Nápoje, ktoré naštartujú vaše trávenie:

Voda

Pitná voda neobsahuje žiadne kalórie. Nenájdete v nej žiadne tuky, cukry a ani bielkoviny, iba minerály, ako napr. vápnik. Ak si kúpite minerálnu vodu, nájdete v nej isté minerály, ale znovu žiadne kalórie. Z toho vyplýva, že voda je výborným prostriedkom, ako nepriberiete ani gram a navyše vďaka nej naštartuje váš metabolizmus. Je to najlepšia tekutina pri chudnutí.

Káva

O káve je známe, že obsahuje kofeín, ktorý dodáva telu istú dávku energie. Nielenže vás ráno zobudí, ale zistilo sa, že káva vďaka kofeínu zvyšuje energetický výdaj tela. To vedie k zvýšenej aktivite a k spaľovaniu tukov. Určite ste si všimli aj to, že po káve navštevujete toaletu. Nie je to náhoda, pretože káva podporuje aj metabolizmus, ale pozor, na lačno dráždi žalúdok. Na to, aby ste s ňou dosiahli účinky spaľovania tuku, je však nutné vypiť denne minimálne 3 šálky kávy, čo je často problém, pretože spôsobuje nespavosť. Najvhodnejšia je tradičná turecká káva alebo presso bez mlieka a cukru. Káva je močopudná, veľmi ľahko odvodňuje, čo na jednej strane môže byť dobré pre ploché bruško, ale na druhej dehydratuje vašu pokožku.

Domáci čaj na chudnutie

Pripravte si domáci čaj na chudnutie, jeho príprava je rýchla a nebudete na to potrebovať príliš veľa ingrediencií a ani energie.

Suroviny potrebné na prípravu: petržlenová vňať a voda

Postup prípravy: petržlenovú vňať dôkladne umyte, nakrájajte ju na drobné kúsky a zalejte zovretou vodou. Po 10 min. sceďte a čaj je hotový. Jeho sila už závisí od množstva použitej vňate, ale na 1 liter vody úplne postačí 5 lyžíc. Okrem toho, že urýchli metabolizmus, vďaka detoxikačným a antibakteriálnym vlastnostiam odstráni aj zápach z úst.

Zdroj: naše zdravie.sk