V Európe je stav náchylnosti na kardiovaskulárne ochorenia alarmujúci. Až na niektoré výnimky – národy, ktoré žijú okolo Stredozemného mora, umierajú menej na zhubné nádory a spomínané choroby srdca. Najlepšia situácia je podľa všetkého na Kréte. Napríklad na infarkty a mŕtvice tam umiera len päť percent ľudí. Prečo je tomu tak? Odborníci sa zhodujú, že za týmto faktom stojí hlavne spôsob stravovania, bohatý na zeleninu, strukoviny, obilniny, tiež pravidelné pitie kvalitného vína v malých dávkach po jedle. A ešte niečo – k príprave jedla sa tu používa výhradne olivový olej.

Obyvatelia Stredomoria oproti iným národom, plní života, zdravia a dobrej nálady. Ženy majú krásnu pleť a trpia „ženskými problémami“ oveľa menej, ako ženy zo severu Európy. Aj za týmito faktami stojí olivový olej. Je to skutočný elixír, ktorý sa dá používať nielen vnútorne, ale aj zvonku.

Čo by ste mali vedieť o olivovom oleji

Kvalitný olivový olej je zdrojom vitality a zdravia. Vedecké štúdie potvrdzujú, že stabilizuje bunkovú membránu, čím nás chráni pred voľnými radikálmi. Bunky sú odolnejšie a pomalšie starnú. Olivový olej obsahuje 60 až 80 % jednoduchých nenasýtených mastných kyselín, predovšetkým kyselinu linolénovú. Práve tú potrebujeme k tvorbe hormónov, ktoré regulačne pôsobia na prekrvovanie srdcového svalu. Okrem toho v ňom sú dôležité minerály ako draslík, vápnik, horčík a fosfor. Je bohatý na stopové prvky, rovnako ako na sekundárne rastlinné látky , ktorým sa pripisuje veľký význam pri prevencii rakoviny. Zaujímavé pritom je, že vzájomná kombinácia spomínaných látok obsiahnutých v olivovom oleji je niekoľkonásobne účinnejšia, ako keby pôsobili oddelene. Nenasýtené mastné kyseliny upravujú vysoký krvný tlak, znižujú LDL cholesterol (zlý) a zároveň neznižujú HDL cholesterol (dobrý) a pôsobia preventívne proti rakovine. Vitamín D zlepšuje vstrebávanie vápnika v črevách a zamedzuje odvápneniu kostí v pokročilom veku. Olivový olej tiež znižuje riziko srdcového ochorenia či pomáha pri trávení, najmä pri prekyslení žalúdka alebo pri chronickej zápche, lebo má mierne laxatívne účinky. Aj v iných smeroch pôsobí olivový olej ako liek , podporuje rast kostí, pomáha proti reume, pri prevencii cukrovky, osteoporózy a žlčových kameňov .

Detoxikácia

Človek žije prakticky o polovicu menej, než by mal. K tomuto názoru sa prikláňa čoraz viac odborníkov. Postupné ochromovanie a ničenie ľudského organizmu, narúšanie jeho rovnováhy škodlivými a nepotrebnými produktmi (hlien, minerálne soli, oxidanty, škodlivá mikroflóra…) nám zo života odoberá nie dni, ale roky, dokonca desaťročia. Spôsob využitia olivového oleja na detoxikáciu organizmu je známy mnoho rokov, no v našich končinách sa nepraktizuje takmer vôbec. Pritom ide o jednoduchý spôsob aplikácie, ktorá navyše pomáha pri bolesti zubov, bolesti hlavy, chronických chorobách krvi, trombóze, zápaloch žíl a podobne.

Spôsob liečenia: 1 polievkovú lyžicu kvalitného olivového oleja, lisovaného za studena vlejeme do prednej časti ústnej dutiny a začneme vykonávať cmúľavé (sacie) pohyby tak, ako keby sme cmúľali cukrík. Tento proces sania vykonávame zľahka a bez námahy po dobu cca 15 minút. Musíme však dávať veľký pozor, aby sme ani malú časť oleja neprehltli. Olej, premieľajúci sa v ústnej dutine v prvej chvíli zhustne, potom zredne ako voda a vtedy ho musíme vypľuť. Vyvrhnutá tekutina má byť biela ako mlieko, ak je žltá znamená to že sanie bolo krátke. Po vypľutí treba dutinu ústnu dobre vypláchnuť vodou, ktorá sa tiež vypľuje. Vo tejto tekutine sa nachádza množstvo chorobných baktérií aj zhubných novotvarov, ktoré sacím procesom vylúčil organizmus priamo do olivového oleja. Procedúru je najlepšie vykonávať ráno ešte pred raňajkami, možno opakovať pred spaním, ale aj viackrát denne. Urýchlime proces liečenia (detoxikácie) a organizmu to neškodí. Uvedený spôsob liečenia je nutné vykonávať tak dlho, pokiaľ sa v organizme neobjaví sila, sviežosť a kým nie sú sny pokojné. Po prebudení sa človek nemá cítiť malátny, má byť oddýchnutý, nemá mať pod očami vačky. Má mať dobrú chuť k jedlu a dobrú pamäť.

Olivový olej pre krásu, zdravie a vitalitu

Olivový olej je skutočný zázrak. Čistý, za studena lisovaný olej sa vo svojom zložení mastných kyselín veľmi podobá ľudskému mazu. Vďaka tejto vlastnosti preniká až do hĺbky pokožky, kde viaže vlhkosť . Tá vypína pleť a chráni ju pred tvorbou vrások. Rovnako tak aj prírodný vitamín E, ktorý sa v olivovom oleji nachádza, podporuje elasticitu a odolnosť pokožky. Dokonca aj citlivá pleť znáša tento rastlinný olej veľmi dobre, pretože pôsobí protizápalovo a hojivo. Pleť môžeme chrániť priamo natieraním olivového oleja, ktorý sa rýchlo vstrebáva a nezanecháva pocit mastnoty. Alebo si vyberte z nasledujúcich receptov:

Ruky neustále vystavujeme nepriaznivému počasiu, a to spôsobuje ich vysušovanie, ktoré môže viesť v extrémnych prípadoch až k bolestivým prasklinám. Preto si raz do týždňa ako prevenciu pripravte olivový kúpeľ. Olivový olej nalejte do misky, mierne zohrejte a ponorte doň ruky na desať minút. Po tomto kúpeli ich budete mať krásne hebké. Podobne sa olivový olej môže aplikovať na vysušené lakte či stvrdnuté päty.

Ak chcete bojovať proti vráskam, zmiešajte polievkovú lyžicu olivového oleja so šťavou z polovice citróna a touto zmesou si masírujte pleť. Nanášajte dvakrát týždenne miesto svojej pravidelnej večernej starostlivosti. Výživné pôsobenie olivového oleja znásobuje vyhladzujúci a spevňujúci účinok citrónovej šťavy.

Hydratačná pleťová maska – vymiešajte tri polievkové lyžice olivového oleja , tri polievkové lyžice citrónovej šťavy a tri až štyri polievkové lyžice práškového cukru, kým nevznikne celistvá pasta. Naneste ju na vyčistenú pleť a nechajte pôsobiť desať minút . Následne dôkladne zmyte teplou vodou.

Trápia vás rozštiepené končeky vlasov? Olivový zábal im spoľahlivo pomôže a ešte im dodá hodvábny lesk. Zahrejte dve polievkové lyžice olivového oleja, zmiešajte s jedným žĺtkom a vmasírujte do vlasov. Aby ste udržali kúru v teple, zabaľte si vlasy do potravinovej fólie a uteráka. Nechajte pôsobiť minimálne hodinu, v ideálnom prípade celú noc. Následne si vlasy umyte jemným šampónom.

