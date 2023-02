V minulosti v Lugu občania tejto dediny na Zuzany neraz mali príležitosť pozrieť si divadelné predstavenie. Publiku sa predstavovali buď domáci ochotníci, ktorí pôsobili pri Kultúrno-umeleckom spolku Mladosť, ale aj početné hosťujúce súbory. Divadelná sekcia však v lužskom spolku nepôsobí už dlhšie, ale bez ohľadu na to, včera v divadelnej sieni tamojšieho Domu kultúry predstavenie predsa bolo.

Členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra z Iloku zahrali totiž veselohru Po šesťdesiatke.

O samotnom predstavení, ako aj o hosťovaní v Lugu sa zmienil autor scenára Danko Cinkotský.

„Autorom predlohy som bol ja, čiže napísal som scenár. Okrem toho stvárňujem aj postavu Ďura Palenkáša, 65-ročného pacienta pána doktora Mišíka,“ uviedol Cinkotský.

Predstavenie Po šesťdesiatke je, ako sme spomenuli, veselohra. V tej autor scenára svojrázne sarkasticky komentuje skutočnosť, že v aktuálnom období v menších prostrediach je obyvateľom lekárska služba dostupná iba raz či dvakrát počas týždňa.

„Svedčíme tomu, že sú dediny prázdne a je v nich stále menej obyvateľov. Tak je aj u nás a všímam si rovnakú situáciu aj z druhej strany hranice. Pochádzam z Ľuby, kde toho času žije asi okolo tristo ľudí a uvedomujem si problémy, ktoré takéto ovzdušie a krutá realita občanom zapríčiňujú,“ konkretizoval nás spolubesedník.

Okrem neho v predstavení hrajú Michael Miškulin, ktorý stvárňuje doktora Mišíka, tiež Vladimír Velko, ktorý hrá postavu Janka Cesnaka, ako aj Kvetoslava Miškulinová, ktorá v predstavení hrá postavu Zuzany Chrenkovej. Hudbu na starosti mal Daniel Dubovský, techniku Željko Hrubík a Jarmila Mudrochová, kým sa pod réžiu, scénu a kostýmy podpisujú ako kolektív.

V predstavení sa u lekára Mišíka zastavujú dvaja pacienti, ktorí majú problémy s prostatou, ale pre konzervatívne dedinské pomery sa z toho cítia nepríjemne a nevedia lekárovi presne vysvetliť svoje ťažkosti.

Premiéra predstavenia bola v Iloku 2. februára, čiže na Hromnice a v nedeľu si ho pozreli aj Lužania.

„Pred dvoma týždňami sme boli na návšteve v Iloku, keď oslavy mal tamojší Spolok žien a Miestny odbor Matice slovenskej. So spoluobčiankami sme sa rozprávali o tom, že Iločania pripravili divadelné predstavenie a že by sme si ich mohli pozvať. Krátko po príchode do Iloku sami sa ponúkli, že by mohli prísť do Lugu. Tak sme sa nejako svojrázne telepaticky dohodli a došlo k hosťovaniu Iločanov v Lugu,“ uviedla tajomníčka KUS Mladosť Lug Nataša Rojková.