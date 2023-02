Svojráznou korunou na ročnú prácu vo vinohradoch v Aradáči je vinársky bál, ktorý tamojšie združenie vinohradníkov a vinárov tradične organizuje už takmer 30 rokov. Tak ako je to už zvykom, vinársky bál organizujú v sobotu najbližšiu 14. februáru, Dňu sv. Valentína – Dňu zamilovaných, čiže podľa pravoslávneho kalendára Dňu sv. Trifuna, ochrancu vinohradov a vín. Tak tomu bolo aj toho roku. V sobotu 18. februára v aradáčskej mládežníckej sieni sa zoskupili členovia Spolku vinohradníkov s rodinami, a hostia, spolupracovníci, sponzori, ako aj spoluobčania milovníci dobrého vína a dobrej zábavy. Tradične bál otvorili zaspievaním hymny spolku Vinohrady, vinohrady dobré vínko dávate.

Na tomto bále vyhlasujú najlepšie aradáčske vína a najupravenejší vinohrad. Tomu však predchádza degustácia. Degustátormi sú skúsení členovia vinohradníckeho spolku a o titul najlepšieho sa môžu uchádzať iba vína vyrobené z hrozna dopestovaného v Aradáči. Oceňovatelia to skutočne nemali ľahké. Totižto aj napriek drsným podmienkam, v ktorých vlani rástlo hrozno, aradáčski vinohradníci vyrobili kvalitné vína.

„Hovorí sa, že vinica má rada slnko. Je tomu tak, ibaže nechce slnko bez vody, čiže sucho,“ hovorí predseda Spolku vinohradníkov Janko Jánošík. „Vinohradom síce zodpovedalo, že nebolo mnoho dažďov, lebo tým neboli ani podmienky na vytváranie chorôb, ale sucho bolo vskutku extrémne a odzrkadlilo sa tak na kvalitu, ako aj na kvantitu hrozna. Urodilo sa totiž omnoho menej hrozna, ktoré k tomu nebolo kvalitné. Mne sa napríklad urodilo o asi 60 percent menej hrozna než sa to mohlo očakávať, čiže od očakávaných 12 ton urodilo sa mi necelých 5 ton a podobne je to aj v iných vinohradoch v Aradáči. Na druhej strane hrozno nemalo toľko cukru, koľko sa mohlo očakávať. Podľa mňa hrozno toho roku nedozrelo ako načim, vlastne nedozrelo vôbec. Dostalo sa do fázy zrenia, keď nazbieralo kyseliny a cukor a zastalo zrieť a akoby sa varilo. Predsa aj napriek všetkému, čo sa stalo, myslím si, že sa nám podarilo super vína vyrobiť. Sú to skutočne vrcholné vína, ktoré sa podľa mňa môžu porovnať s hociktorým vínom vo svete.“

Okrem so suchom aradáčski vinohradníci zápasili aj s novým ochorením viniča, ktoré za posledných niekoľko rokov vážne ohrozilo vinohrady v tomto kraji.

„Ide o ochorenie, ktoré odborníci pomenovali SK. Je to podobné ochoreniu fytoplazma, ktorú prenáša kobylka. Stáva sa to, že sa kŕč jednoducho začne sušiť a my mu nemôžeme pomôcť, lebo proti tomu nieto lieku. Ani odborníci Poľnohospodárskeho poradenstva nám nevedeli poradiť, čo s tým robiť. Jediné, čo zostáva, je ten kŕč vysekať a spáliť. Na okolité kŕče sa ochorenie neprenáša, ale sa môže preniesť vtedy, ak zdravý krč striháte nožnicami, ktorými ste predtým strihali chorý, takže by bolo potrebné nožnice po strihaní chorého kŕča dezinfikovať. Najcitlivejšia na toto ochorenie je odroda plovdina, u nás známejšia ako maďarka alebo slankamenka. Odhadujem, že 90 percent kŕčov tej odrody v aradáčskom chotári sa vlani vysušilo. Napríklad ja mám 150 kŕčov a neviem, či mi zostalo 20. Iné odrody sú trochu odolnejšie, ale nie aj úplne odolné proti tomuto ochoreniu.

O titul najlepšieho aradáčskeho vína toho roku sa uchádzalo spolu 38 vín, čo je viacročný priemer. Z toho bolo 20 bielych, 11 červených a 7 ružových. Oceňovacia komisia ohodnotila, že najlepšie ružové víno vlani vyrobil Albert Čeman. Za najlepšie biele vyhlásili víno muškát ottonel, ktorý vyrobil Miroslav Števko. Druhú cenu získal rizling rýnsky z pivnice Pavla Čemana a na tretie miesto sa dostal tiež rizling rýnsky, ktorý vyrobil Pavel Viliačik. V konkurencii červených vín najlepšie bolo víno frankovka z pivnice Jaroslava Hučoka. Druhú cenu získalo víno cabernet sauvignon Martina Labáta a tretiu Vladimír Pleva s vínom merlot.

Tak ako sa patrí pre dobrých hostiteľov aj aradáčski vinohradníci sa postarali o chutnú večeru a kvalitné nápoje, vzhľadom na to, že tradícia nakladá, že sa na tomto vinárskom bále podávajú výlučne víťazné vína. O dobrú náladu sa postarala známa aradáčska skupina Dúha.