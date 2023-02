V nedeľu 19. februára sa cirkevný zbor vo Vojlovici rozlúčil s kaplánkou Lýdiou Zlochovou.

Veriaci si v chráme Božom najprv vypočuli kázeň mladej kaplánky a po službách Božích sa pani farárka prítomným aj prihovorila. Pri tejto príležitosti povedala, že jej je ľúto, že sa s vojlovickým zborom musí rozlúčiť, no kvôli novej pracovnej ponuke v zahraničí tento zbor opúšťa. Pri príhovore poďakovala všetkým a vyzdvihla dobrú spoluprácu so zborom a s vojlovickou cirkevnou správou. Následne sa o práci Zlochovej zmienil aj Martin Marko, dozorca cirkevného zboru Vojlovica. Primeraným darčekom v mene cirkevného zboru poďakoval za jej prácu v zbore počas roka, ktorý strávila vo Vojlovici. Na záver služieb bola zaspievaná aj rozlúčková pieseň, ktorú tradične spolu spievali na stretnutiach OKŽ Vojlovica, kde bola počas tohto roku aj vedúcou krúžku.

Počas svojho pôsobenia vo Vojlovici intenzívne pracovala s mládežou a detskou besiedkou, s ktorými jej, ako sama hovorí, rozlúčka padla najťažšie.

Mgr. Lýdia Zlochová vyštudovala teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu sa dostala do New Yorku v Spojených štátoch amerických, kde si prešla dvojročnou rezidenciou nemocničnej kaplánky a CPE tréningom (Clinical Pastoral Education) v nemocnici New York Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center a špecializovala sa na pediatrickú nemocničnú kaplánku. Po návrate z USA pozíciu nemocničnej duchovnej dostála v nemocnici Motoľ v Prahe, o ktorú, žiaľ, pre pandémiu prišla. Keďže zostala v Srbsku počas pandémie, prijala pozvanie do služby a bola 30. januára 2022 vysvätená za evanjelickú farárku biskupom SEAVC Jaroslavom Javorníkom v domácom cirkevnom zbore Padina. Vo februári nastúpila ako zborová kaplánka do cirkevného zboru Vojlovica, kde pôsobila vyše roka. Pozícia v nemocnici Motoľ sa znovu otvorila a nemocnica sa ozvala s novou pracovnou ponukou nemocničnej duchovnej. Lýdia sa po dlhšom uvažovaní rozhodla pracovnú ponuku prijať, lebo ako hovorí, nemocničné kaplánstvo je jej skutočným povolaním.