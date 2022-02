Včera večer občania Lugu mali príležitosť v sieni tamojšieho Domu kultúry pozrieť si divadelné predstavenie Koniec víkendu. Ide o predlohu známeho spisovateľa Momu Kapora, ktorú s ochotníckymi hercami v Kultúrno-umeleckom spolku Brile Beočín režíroval Sekula Petrović.

„Teším sa, že sme znovu v Lugu. My v ochotníckom divadle Kultúrno-umeleckého spolku Brile Beočín sa snažíme našimi inscenáciami zavítať prakticky do všetkých dedín Beočínskej obce. Samozrejme, vyžaduje si to prípravu, a preto hosťujeme s predstaveniami, ktoré sú vhodné, tiež technicky a scénograficky nie veľmi náročné,“ uviedol Sekula Petrović.

Predstavenie Koniec víkendu demystifikuje tradičné roly manželov. V predstavení sa manželia akoby obetovali pre potreby toho druhého a ich láska a blízkosť sa strácajú. V takých okolnostiach si navzájom ubližujú, ale nakoniec si objavia novú príťažlivosť a uvedomujú si, že jeden bez druhého asi nedokážu fungovať.

„Hovoríme teda o vzťahu medzi manželmi. Môžem vám povedať, že na základe doterajších piatich predvedení, toto v Lugu je šieste, takmer každá osoba v publiku nájde aj štipku seba,“ dodal Petrović.

Predsedníčka Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Lug Anna Čelovská sa kladne zmienila o nedeľnom predstavení. Podčiarkla aj jeho význam, keďže si občania Lugu po niekoľkých rokoch znovu mali príležitosť pozrieť divadelné predstavenie vo svojej dedine.

„Je toto pekná príležitosť a vďační sme ochotníckemu divadlu z KUS Brile Beočín. Ak sa nemýlim, aj posledné divadelné predstavenie, ktoré si naši občania mali príležitosť pozrieť pred niekoľkými rokmi, tiež zahrali ochotníci z Beočína. Zároveň ide o prvú kultúrnu akciu v tomto roku a dúfam, že s príchodom jari bude aj v našej dedine na kultúrnom poli rušnejšie,“ komentovala predsedníčka KUS Mladosť Lug Anna Čelovská.

V Lugu divadelná sekcia v tamojšom Kultúrno-umeleckom spolku nie je aktívna už dlhšie obdobie.

„Je to problémom, žiaľbohu. Uplynulo už viac ako desať rokov, ako sme nenacvičovali divadlo a teda rovnako toľko času uplynulo od chvíle, keď Lužania mali príležitosť pozrieť si domácu inscenáciu. Bola by som veľmi rada, keby nás takéto akcie motivovali a dodatočne rozprúdili našu činnosť,“ uzavrela Anna Čelovská.