Srbská ženská basketbalová reprezentácia úspešne zdolala kvalifikačný turnaj na majstrovstvá sveta v Austrálii a na domácej pôde v Belehrade si vybojovala na záverečný turnaj, ktorý sa koncom septembra uskutoční v Sydney. Srbsko totiž v úvodných dvoch zápasoch kvalifikačného turnaja triumfovalo proti Južnej Kórei a včera aj proti Austrálii, ktorá na turnaji hrá bez ohľadu na to, že má postup garantovaný, ako hostiteľ šampionátu.

Naša selekcia najprv hrala s Kóreou, s ktorou sme sa nie tak dávno stretli aj na Olympijských hrách v Tokiu. Vtedy sme tesne vyhrali výsledkom 65 : 61 a zabezpečili si štvrťfinále, kým sme tentoraz takmer identickým výsledkom (65 : 62) znovu boli úspešnejší od ázijskej krajiny a prvý krok na cestu ku MS bol úspešne zdolaný.

Treba však spomenúť, že ani tentoraz to nešlo ako po masle, ale zverenkyne trénerky Mariny Maljkovićovej nás na to už zvykli a veru sa s nátlakom vedia dobre popasovať. V polovici tretej štvrtiny naše dievčatá na svojom konte mali aj + 13, ale hráčky Kórey sa vrátili a dokonca sa ujali aj vedenia pri konci zápasu. Naše však zostali koncentrované a dôležité body najprv zabezpečila Stankovićová a potom dva voľné hody dala aj Andersonová, ktorá počas stretnutia nebola najúspešnejšia z tejto pozície.

Dva body boli zabezpečené a aktuálne majsterky Európy a štvrtá selekcie z OH v Tokiu bola blízko k postupu. Na uskutočnenie sme potrebovali ešte triumf buď proti Austrálii alebo proti Brazílii. Udialo sa to už včera, keď Srbsko prekonalo silnú Austráliu výsledkom 78 : 71. Tento triumf si treba vážiť, bez ohľadu na to, že Austrália na turnaji hrá uvoľnene (keďže účasť na MS majú garantovanú) a bez najlepších basketbalistiek, ktoré sú uvoľnené.

Austrália lepšia bola v prvom polčase a vtedy mali aj + 9, zatiaľ čo v tretej štvrtine Srbsko pridalo plyn a pomaly sa vrátilo. Najprv sme vyrovnali, ale nijako sa nedarilo zápas prelomiť. Udialo sa tak v záverečnej časti poslednej štvrtiny. Vtedy pri výsledku 62 : 62 naše dievčatá dosiahli sériu 8 : 0 a viac Austrálčankám nedovolili zvrátiť výsledok.

S ohľadom na to, že máme dva triumfy a že Kórea v druhom stretnutí porazila Brazíliu, Srbsko si postup na MS zabezpečilo kolo pred koncom. To znamená, že sa na planétové podujatia vraciame po roku 2014, keďže sme na predchádzajúcom vydaní roku 2018 v Španielsku nehrali.

Srbsko v poslednom období dosahuje úspechy

Je to veľkým úspechom ženskej basketbalovej reprezentácie v čele s trénerkou Maljkovićovou a pokračuje kontinuita účastí na veľkých podujatiach. Srbsko týmto spôsobom vystúpi na štvrtom veľkom podujatí zaradom. Okrem toho na posledných troch sme hrali minimálne semifinále – na ME 2019 sme získali tretie miesto, vlani naše dievčatá boli šampiónkami Európy, kým na spomenutých OH v Tokiu boli štvrté.

Pravdepodobne dve najlepšie basketbalistky Srbska v 21. storočí – Sonja Vasićová a Jelena Brooksová sa po Tokiu s reprezentáciou rozlúčili a hru diktujú niektoré iné dievčatá. Ešte kým Vasićová a Brooksová v tíme boli, Maljkovićová čoraz viac začala dôverovať Crvendakićovej, Čađovej a Andersonovej, takže sa tieto tri dievčatá pomaly stávajú novými líderkami Srbska. Tentoraz nehrá ani Ana Dabovićová, síce sa aj jej kariéra pomaly chýli ku koncu, ale očakávame, že na MS v Austrálii ešte vystúpi.

MS na programe v septembri

Svetový šampionát basketbalistiek prebiehať bude od 22. septembra do 1. októbra. Zaujímavo, že na rozdiel od početných podujatí, ktoré formát rozširujú, majstrovstvá sveta basketbalistiek znížili počet účastníkov zo 16 na 12. Dosiaľ si postup vybojovalo deväť reprezentácií – Austrália ako hostiteľ, USA ako Olympijský majster, kým si sedem tímov postup zabezpečilo prostredníctvom kvalifikácie. Medzi nimi sú Srbsko, Južná Kórea, Francúzsko, Čína, Japonsko, Kanada a debutant Bosna a Hercegovina.

Ostatné selekcie budú známe po ukončení kvalifikácie, ktorá sa dohrá už v pondelok.