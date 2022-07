Brány Exit festivalu budú otvorené od 19.00 h a organizátori avizujú, že by popod ne za štyri dni malo prejsť viac ako 200-tisíc ľudí.

Hlavnými hviezdami tohtoročného festivalu sú Nick Cave & The Bad Seeds a Calvin Harris. Vystúpia aj Sepultura, Iggy Azalea, Maceo Plex a ďalší.

Štvordňové vstupenky sú vypredané, zatiaľ čo sú denné ešte stále v predaji. Tie si bude možné kúpiť pred vchodom na Petrovaradínsku pevnosť.

Pre všetkých, ktorí do Nového Sadu plánujú pricestovať vlakom, dôležitá je informácia, že budú premávať dodatočné vlaky na linke Belehrad – Nový Sad. Z Belehradu do Nového Sadu vlak bude premávať aj o 23.00 h, 00.00 h a 1.00 h a z Nového Sadu do Belehradu o 1.30 h, 2.30 h, 3.30 h a 4.30 h. Vlaky budú zastávať v Petrovaradíne, ako aj v Sriemskych Karlovciach, Beške, Inđiji, Starej Pazove, Novej Pazove, Batajnici a Zemune.

Rovnako ako každý rok, autobusy Mestského dopravného podniku Nový Sad budú jazdiť pozmenenými trasami. Zmeny sa vzťahujú na autobusy číslo 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64 a 69. Všetky informácie sú dostupné na stránke Mestského dopravného podniku Nový Sad.