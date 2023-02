V sobotu sa v Srbsku očakávajú nepriaznivé poveternostné podmienky a na mnohých miestach Srbska bude naozaj zimné počasie, píše portál Vojvodina info.

Veľmi silný cyklón bude postupovať zo strednej Európy cez Karpaty smerom k Čiernemu moru. V západnej Európe bude zároveň dominovať anticyklón, teda pole veľmi vysokého tlaku vzduchu. Keďže Srbsko sa bude nachádzať medzi týmito dvoma systémami, bude tu veľmi výrazný tlakový gradient vzduchu a v dôsledku toho sa očakáva veľmi veterné počasie.

V Srbsku bude v sobotu stredne až veľká oblačnosť s dažďom, na juhu a juhovýchode Srbska so snehom. V horských oblastiach sa očakáva len sneženie s nárastom už existujúcej snehovej pokrývky. Na väčšine územia Srbska má spadnúť 10 až 20 milimetrov zrážok na štvorcový meter. Najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú v centrálnych, východných a severovýchodných regiónoch Srbska a v týchto regiónoch by mohlo spadnúť viac ako 30 milimetrov. V oblastiach so snehom na juhu a juhozápade Srbska sa očakáva viac ako 30 cm snehu.

Fúkať bude veľmi silný severozápadný vietor, ojedinele s nárazmi nad 70 km/h. Najsilnejšie nárazy vetra sa očakávajú vo Vojvodine, v častiach Šumadije na východe Srbska. Na horách bude búrlivý vietor vytvárať fujavice a takáto situácia môže spôsobiť obrovské dopravné problémy.

V žiadnom prípade by ste sa na víkendový výlet horskými oblasťami nemali vydať bez zimnej výbavy a reťazí. Veľmi silný vietor spôsobí, že subjektívny pocit bude oveľa chladnejší.

Druhý víkendový deň prinesie postupné upokojenie počasia a slabnutie vetra.