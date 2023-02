Tradičný Detský festival slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky 2023 bude prebiehať už o týždeň. Je to už jeho 16. ročník. Na prvom koncerte v piatok 10. februára vystúpia speváci sólisti – žiaci nižších ročníkov Základnej školy Jána Kollára v Selenči a v sobotu 11. februára spievať budú žiaci vyšších ročníkov tamojšej základnej školy. Festival prebieha v Dome kultúry a obidva koncerty sa začnú o 16.00 hodine.

O tento festival stále vládne veľký záujem tak účastníkov, ako i návštevníkov. Keď ide o spevákov, tohto roku ich bude spolu zo 60. Malí a nádejní speváci zaspievajú jednu slovenskú ľudovú pesničku za sprievodu detského orchestra Orchestrík. Toto úspešné hudobné teleso pôsobí pri ZŠ Jána Kollára a aj pri Komornom zbore Zvony. Tak spevákov – účastníkov festivalu, ako i Orchestrík aj tohto roku pripravuje profesor hudobnej kultúry Dr. Juraj Súdi.

V príprave tohtoročného festivalu nám povedal, že ho osobitne teší, že v Orchestríku si tohto roku zahrajú aj jeho niekdajší členovia, ktorí už „vyrástli“ zo základnej školy. Sú to, pravdaže, Selenčania, ktorí sú už stredoškoláci a študenti, ale na hudbu a svoje vzácne hudobné začiatky nezabudli a nezanevreli.

A je tu aj ďalšia novinka: záujem o účasť v tomto orchestri a na tomto festivale prejavili aj dvaja žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci. Sú to Lucia Stajićová z Kysáča a Zoran Mitić z Kulpína. Lucia hrá na husliach a Zoran na rytmovej gitare. Ich profesor Dr. Juraj Súdi im vyšiel v ústrety a ochotne ich prijal do tejto nadšenej hudobnej rodiny. Aj oni dvaja teda sú teraz členmi selenčského Orchestríka. Skúšky v gymnáziu majú každú stredu a spolu s profesorom sa už tešia na tento festival a na svoj selenčský debut.