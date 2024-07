Predseda vlády Srbska Miloš Vučević sa včera stretol so zástupcami siedmich poľnohospodárskych združení. Stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová a minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Aleksandar Martinović.

Na zasadnutí dosiahli dohodu, že Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva by malo v záujme vyriešenia požiadaviek predstaviteľov združenia navrhnúť Národnému zhromaždeniu novelu zákona o stimuloch v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, aby najneskôr do polovice októbra v roku 2024 boli prijaté zmeny zákona, a to zavedením ustanovenia v čl. 31, ktoré bude znieť: Úhrada za certifikované osivo sa vypláca vo výške až 17 000 dinárov na hektár za tú istú plochu, na ktorú sa vzťahuje nárok na základné stimuly z tohto zákona.

Najneskôr do konca októbra 2024 bude vyhlásená verejná výzva na zľavy na certifikované osivá vo výške až 17 000 dinárov na hektár.

V tomto roku bude vyplatený jednorazový stimul vo výške 40 000 dinárov po kuse na odchov kvalitnej chovnej kravy. Aj v tomto roku bude vyplatený jednorazový stimul vo výške 60 000 dinárov po kuse na odchov kvalitnej chovnej jalovice vo veku 12 až 24 mesiacov, pričom podmienkou vyplatenia tohto stimulu bude, že výrobca na farme je povinný túto jalovicu chovať na farme po dobu najmenej troch laktácií. Zároveň prijmú všetky opatrenia na zlepšenie exportu rafinovaného a nerafinovaného oleja a najneskôr do konca júla 2024 zorganizujú stretnutie s najväčšími výrobcami oleja, na ktorom sa zúčastní premiér Miloš Vučević.

Predstavitelia združení zdôraznili, že komunikácia s vládou Srbska a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva bude v budúcnosti pokračovať pokojne prostredníctvom konštruktívneho dialógu bez toho, aby vyšli do ulíc a protestovali.

Zdroj: srbija.gov.rs