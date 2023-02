Primátor Nového Sadu Milan Đurić spolu s ministrom výstavby, dopravy a infraštruktúry Goranom Vesićom navštívili časť Partizánskej ulice v Novom Sade, kde prebiehali práce v nadjazdovej zóne, vybudovanej pre výstavbu rýchlostnej železnice Nový Sad – Subotica – Kelebija, ktorá je teraz dokončená a ulica bola znovu otvorená pre premávku.

Primátor Đurić vyjadril potešenie z dokončených prác na podjazde a poďakoval prezidentovi, vláde, ministrovi Vesićovi a vykonávateľom prác za ich obetavosť a venovanie, pričom zdôraznil, že investícia do výstavby železníc je jednou z najdôležitejších v histórii Srbska a Nového Sadu a že predstavuje najväčší a najvýznamnejší infraštruktúrny projekt v tejto časti Európy.

„Práce v Novom Sade sú veľmi náročné a nový podjazd bol vybudovaný preto, lebo starý nevyhovoval potrebám rýchlostnej železnice. Partizánska ulica, ktorá vlastne prechádza popod podjazd, je jednou z najfrekventovanejších ulíc v Novom Sade. Otvorenie ulice má veľký význam pre plynulosť dopravy v Novom Sade,“ povedal primátor Milan Đurić.

Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić vysvetlil, že chodník pre peších a cyklistov na Partizánskej ulici bude ukončený do konca mesiaca a dokončenie vysokorýchlostnej železnice z Nového Sadu do Subotice sa očakáva do konca roku 2024.

Text: novisad.rs