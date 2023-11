Včera sa začala výstavba rýchlostnej cesty Slepčević – Badovinci. Práce vykonáva azerbajdžanská spoločnosť AzVirt.

Stavenisko navštívil prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý vyjadril potešenie z toho, že Sriem a Mačva dostanú dôležité cestné komunikácie.

„Je to veľká vec, pretože rýchle cesty znamenajú život. Je to nielen jednoduchšie a rýchlejšie cestovanie, ale prináša to aj veľa práce a dobrá infraštruktúra láka ďalšie investície,” povedal prezident.