Súčasné titulky správ a globálne trendy zanechávajú u mnohých mladých ľudí nedostatok nádeje a dôvery v lídrov. Cítia sa znechutení zapájať sa do politických procesov a zúčastňovať sa na nich, pretože neustále pociťujú ignorovanie svojich potrieb a perspektív. Zároveň môžeme pozorovať mladú generáciu, ktorá sa stretáva naprieč krajinami s neuveriteľnou silou, berie veci do vlastných rúk a vytvára nové a kreatívne priestory na vzájomnú podporu medzi komunitami, požaduje zmenu a vypočutie ich hlasov.

Jedným z týchto priestorov je Rada členov (COMEM) Európskeho fóra mládeže, ktoré sa konalo v Berlíne od 17. do 18. novembra. Približne 140 mladých delegátov z mládežníckych organizácií z celej Európy sa stretlo na víkend, aby priniesli svoj pohľad na mládežnícke otázky a rozhodli o spoločných pozíciách a prioritách presadzovania práva vo svetle prebiehajúcich problémov a konfliktov.

Po úvodnom školení Know Your Say v júli sa Európska sieť zastupovania mládeže YMCA (EYRN) naďalej stretávala a sprevádzala prípravu Rady členov. EYRN vybrala Emanuelu-Emu Gierovú, národnú mládežnícku predstaviteľku YMCA Srbsko ako prvú delegátku na Európske fórum mládeže.

Účasťou na tohtoročnom COMEMe posilňujú mládežnícki zástupcovia svoje zapojenie do európskych mládežníckych politík a spoznávajú vnútorné procesy týchto kľúčových platforiem. Témy, o ktorých sa diskutovalo počas konferencie, boli participácia a zohľadnenie mladých ľudí v otázkach mieru a bezpečnosti, ochrana práv mladých ľudí v obmedzených občianskych priestoroch a zvýšená vzdelávacia mobilita a mládežnícke priestory v národnom kontexte.

Tohtoročný COMEM bol aj príležitosťou na spoločné posedenie a reflexiu s delegátmi z partnerských organizácií ako YWCA, Svetové skautské hnutie, Svetová asociácia skautiek a skautov, Červený kríž a iné. Počas nasledujúcich týždňov a mesiacov budú pokračovať v spolupráci online na vývoji spoločnej stratégie, ktorá zvýši vzájomnú spoluprácu a presadzovanie.