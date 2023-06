Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Darija Kisićová dnes uviedla, že vyplatenie pomoci v hodnote 10-tisíc dinárov pre každé dieťa do 16 rokov predstavuje významnú štátnu podporu pre matky a deti.

Ministerka Kisićová vysvetlila, že žiadosti o vyplatenie týchto prostriedkov budú evidované cez portál Správy štátnej pokladnice (Uprava za trezor), a to od 20. augusta do 20. septembra tohto roku.

Podľa nej význam pomoci je dôležitý najmä vzhľadom na to, že deti nastupujú do školy v septembri a tento typ podpory je mimoriadne dôležitý pre rodičov. Zdôraznila, že finančná podpora rodín s deťmi nebola nikdy väčšia a dodala, že pri narodení prvého dieťaťa je rodičovský príspevok 345-tisíc dinárov a napríklad v roku 2012 to bolo 31-tisíc dinárov.

Rodičovský príspevok na druhé dieťa, ktorý sa vypláca v 24 splátkach, je teraz 306-tisíc dinárov, na tretie dieťa, ktoré sa vypláca v 120 splátkach, je to 1,8 milióna a na štvrté dieťa je to 2,7 milióna dinárov v 120 splátkach, spresnila ministerka.

Okrem rodičovského príspevku, ako uviedla, na druhé a tretie dieťa sa vypláca jednorazový príspevok po 115-tisíc dinárov.

Všetkými týmito opatreniami štát výrazne podporuje a povzbudzuje rodiny s deťmi, povedala ministerka Kisić.

