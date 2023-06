V Klube pre dospelé osoby a seniorov (v budove mestkého parku) sa v piatok konalo záverečné zasadnutie predstaviteľov Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova, tamojšej lokálnej samosprávy a tiež predstaviteľov tamojších základných a stredných škôl z územia Staropazovskej obce.

Na tejto schôdzi vyhodnotili trojmesačný projekt pod názvom Sociálna práca v škole – možnosti a výzvy.

V mene Strediska pre sociálnu prácu sa v úvodnej časti zasadnutia prihovorila Rada Žugićová, riaditeľka, a v mene Obce Stará Pazova, ktorá projekt podporila, hovorila Irena Uhríková z kabinetu predsedu obce. O konkrétnych výsledkoch poinformovala Ružica Taušanovićová, sociálna pracovníčka a koordinátorka projektu. Počas trojmesačného trvania projektu až v 115 prípadoch bolo potrebné poskytnúť jeden z druhov sociálnej ochrany. Do projektu boli zapojené všetky základné a stredné školy v obci, a to na základe návrhu Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl. Na základe zmapovanej situácie v školách medzi evidentné faktory zaradili žiacke (ne)dochádzky, ich správanie, materiálny stav v rodinách, totiž ich disfunkciu… Cieľom tohto projektu je zveľadenie sociálnej ochrany v Obci Stará Pazova cez prelínanie so vzdelávacím systémom a lokálnym spoločenstvom pre posilnenie humanizácie a univerzality práva na vzdelávanie. Špecifickými cieľmi projektu Sociálna práca v škole – možnosti a výzvy je prevencia sociálnych a rozvojových problémov, s ktorými sa stretávajú žiaci a ich rodiny, zjemňovanie a odstraňovanie príčin a následkov ohrozenosti dieťaťa a rodín.

Plánom rozvoja projektu v budúcnosti je, aby vo všetkých predškolských ustanovizniach, základných a stredných školách na území Staropazovskej obce boli angažovaní sociálni pracovníci ako spolupracovníci v systéme vzdelávania. Projekt priniesol zatiaľ pozitívne výsledky a o ďalších smerniciach a odhaľovaní rizík v správaní žiakov na zasadnutí viac hovorila Emilija Poznanová, sociálna pracovníčka a členka projektového tímu. Ináč tento projekt odštartoval v Obci Stará Pazova pred štyrmi rokmi a tentoraz do neho boli zapojené všetky základné a stredné školy.