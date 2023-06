Po tom, čo si vo štvrtok 8. júna v Dome kultúry v Pivnici milovníci divadla mali možnosť pozrieť inscenáciu Skadiaľ som, stadiaľ som (identita slovenského národa) v podaní študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici a žiakov hudobno-dramatického Konzervatória Jána Levoslava Bellu tiež v Banskej Bystrici, v piatok 9. júna tú možnosť mali aj domáci v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Na začiatku sa prihovorila režisérka predstavenia Katarína Mišíková-Hitzingerová a vysvetlila pohnútky vytvoriť toto predstavenie.

Katarína sa v Petrovci zdôverila, že základnou témou bola identita, akési prepojenie v rámci migrácie. Kde je vlastne ten náš domov? Prečo potrebujeme nejakým spôsobom stále migrovať? Kto sme ako národ? Kam sme sa posunuli?

V inscenácii hrajú herci – študenti Vierka Semaňáková, Cyril Ciganoc, Klaudia Chomisteková a Vanesa Šanková.

Autorka na dôvažok ešte pridala: „Keď som skompletizovala všetky diela, vytvorila som scenár, ktorý pojednáva o týchto témach. Tým, že vyučujem na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, tak som oslovila študentov, s ktorými som spolupracovala do tohto projektu. Napísala som si žiadosť o projekt na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý mi ho podporil a rozhodli sme sa ho prezentovať. Vybrali sme sa na zájazd, na svojrázne turné. Od stredy sme účinkovali v Budapešti, v Maďarsku, odtiaľ sme sa vo štvrtok presunuli do Iloku, do Chorvátska, a večer sme už hrali v Divadle Janka Čemana v Pivnici, teraz v Petrovci a v sobotu nás čaká ešte aj Kovačica. Mali sme ísť aj do Rumunska, ale tým, že sa uzavrel školský rok skôr, pokračovať budeme od jesene.“