Výborníci Zhromaždenia mesta Nový Sad rokovali dnes o 41 bodoch rokovacieho programu. Početné body sa vzťahovali predovšetkým na mestskú správu a orgány, ako aj ďalší rozvoj mesta.

V súvise s ďalším rozvojom mesta výborníci rokovali o pláne detailnej regulácie pracovnej zóny Sever II. Zástupca novosadského primátora Igor Crnobarac povedal, že ide o severozápadnú časť Nového Sadu rozlohy takmer 260 ha. „Tu sa plánuje rozvoj sekundárnych a terciálnych činností a zahŕňa aj lokalitu, na ktorej by v budúcnosti mal byť mestský veľkoobchodný trh. Bude to strategický projekt pre Nový Sad. Mnohé mestá vo svete otázku financovania výstavby veľtržnice riešili verejno-súkromným partnerstvom. Možno aj my budeme rozmýšľať v tomto smere, keď ide o výstavbu veľkoobchodného trhu,“ povedal Crnobarac.

Jedným z bodov bol aj bod týkajúci sa dočasného bytového zabezpečenia pre určité kategórie obyvateľov Nového Sadu, presnejšie pre bezdomovcov, osoby, ktorých domy alebo byty boli zničené v živelných pohromách, obete násilia, ktoré museli opustiť svoje domy a nemajú dostatočné financie na zabezpečenie nového bývania a pod. Podľa slov zástupcu primátora mesto má záväzok pomôcť týmto osobám. Okolo tohto bodu sa zhodli aj predstavitelia opozičných strán – Srbskej pokrokovej strany a koalície Nádej pre Nový Sad, ktorí povedali, že podporia tento bod, a to ako jediný bod na dnešnom zasadnutí.

Návrh lokálneho plánu odkladania odpadu na obdobie 2023 – 2031 bol takisto pred výborníkmi. Plánom sa definujú podmienky na rozvoj integrovaného spravovania odpadom. „Návrh plánu je zhotovený v spolupráci s Nemeckou rozvojovou agentúrou GIZ a nositeľmi aktivít sú Mestská správa pre komunálne záležitosti, ako aj Medziobecná pracovná skupina na odkladanie odpadu,“ povedal Crnobarac.