Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v koordinácii s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku usporiadala v dňoch 30. apríla – 5. mája Didaktický kurz pre pedagógov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Odbornou garantkou kurzu bola profesorka PhDr. Katarína Chovancová, PhD., ktorá tento kurz garantovala aj v minulosti z jej vtedajšej pozície prorektorky UMB pre medzinárodnú spoluprácu.

Účastníčky z Maďarska, Ukrajiny a Srbska – jedna predstaviteľka kysáčskej školy a dve predstaviteľky staropazovskej školy – mali možnosť zoznámiť sa aj s krásami Slovenska, navštíviť Základnú súkromnú školu U Filipa, Pedagogickú fakultu, Filozofickú fakultu a Fakultu prírodných vied. Striedali sa workshopy, prednášky, praktické cvičenia s použitím tvorivej dramatiky a iné.

Všetko to by nefungovalo, keby sa o to nepričinila PhDr. Zuzana Drugová, programová manažérka Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB v Banskej Bystrici, a Mgr. Ján Chrťan, rodák z Kovačice, žijúci na Slovensku, ktorý pracuje v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB v Banskej Bystrici.

Programová náplň bola veľmi bohatá a dobre premyslená. Účastníčky kurzu mali možnosť zoznámiť sa aj s históriou Tajova, ako i s jeho velikánmi, ktorí nechali pečať v minulosti; sú to: Jozef Murgaš, Jozef Gregor-Tajovský, jeho manželka Hana Gregorová a iní. Podrobnú históriu podala emeritná riaditeľka MCUMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Anita Murgašová a prihovorila sa i starostka Mgr. Janette Cimermanová.

Mgr. Murgašová predstavila monografiu Tajov a Jabríková, ktorá je ocenená 3. miestom Kniha roka 2022. Obzreli si i hrad v Slovenskej Ľupči, Múzeum medi v Španej doline, kde mali výborného sprievodcu Andreja Sitára z Baníckeho bratstva Herrengrund, tiež Vilu Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, ktorá je zároveň múzeom, kde mali vynikajúce dielne.

Okrem cenných vedomostí, ktoré na seminári získali, zahraničné účastníčky si domov odnesú aj prekrásne spomienky na neuveriteľnú pohostinnosť, lásku a ochotu organizátorov tohto didaktického kurzu a sľubujú, že sú pripravené na nové pracovné stretnutia v lete.

Anna Legíňová