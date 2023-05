Vedenie lokálnej Rádio-televízie Obce Kovačica podpísalo dohodu o spolupráci s vedením Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, informovala úradujúca riaditeľka RTVOK Nevena Gligorijevićová-Bugarčićová.

Dohoda o spolupráci bude realizovaná prostredníctvom poskytovania odbornej praxe študentom z Oddelenia žurnalistiky, Oddelenia srbského a lingvistiky, ako aj slovakistiky, hungarológie a rumunistiky.

Ako povedala Gligorijevićová-Bugarčićová, k spolupráci došlo po tom, čo ich oslovilo vedenie FFUNS, aby ich študenti mohli získať povinnú odbornú prax z uvedených odborov v RTVOK. Odborná prax zahrnuje 90 odpracovaných hodín a študenti, ktorí ju absolvujú, dostanú 3 ESP body.

„Veľmi sme poctení tým, že nás oslovilo vedenie Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, že rozpoznalo kvalitu našich služieb, ako aj to, že rovnakú môžeme ponúknuť aj ich študentom, teda, že nás považujú za médium, v ktorom si ich študenti môžu zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti aj prakticky. My ich, pravdaže, privítame veľmi radi, pripravení sme na prácu s nimi, ale pripravení aj na to, aby sme sa spoločne navzájom učili. No predovšetkým, aby si odtiaľto odniesli vedomosti, zručnosti a nové skúsenosti,“ podčiarkla.

Záverom úr. riaditeľka podotkla, že mnohí zamestnanci RTVOK, ale aj niektorí bývalí novinári študovali práve na Filozofickej fakulte v Novom Sade. „Každý študent, ktorí sa rozhodne získať nové vedomosti a odbornú prax v RTVOK, bude mať osobného mentora, ktorý ho bude učiť, usmerňovať, a ktorý po absolvovaní 90 pracovných hodín vypracuje evaluáciu jeho práce, o čom poskytne písomnú správu FFUNS,“ vysvetlila.

Okrem študentov spomenutých Oddelení FFUNS odbornú prax v RTVOK môžu získať aj študenti základných či master štúdií aj z iných odborov.