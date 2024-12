Staropazovský lokálny parlament zasadal včera, poslednýkrát v roku 2024. Na rokovacom programe bolo 18 bodov, ktoré výborníci schválili väčšinou hlasov. V poradí 6. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova sa začalo minútou ticha, keď prítomní vo veľkej obecnej zasadačke prejavili úctu nedávno zosnulému Branislavovi Čobanovićovi (1970) z Vojky, zamestnancovi tamojšej Obecnej správy.

Najviac času a pozornosti výborníci venovali prvým bodom rokovacieho programu, ktoré sa vzťahovali na schvaľovanie programov hospodárení verejných podnikov Čistoća, Vodovod a kanalizácia, Toplana a Urbanizam na rok 2025. Niektorí riaditelia uvedených podnikov – Vladimir Kiković (Čistoća), Marina Savićová (Vodovod a kanalizácia) a Zoran Vukašinović (Toplana) za rečníckou tribúnou podávali aj dodatočné odpovede, ktoré sa vzťahovali na programy hospodárenia, a o ktoré ich požiadali výborníci hlavne opozičných strán.

K bodom rokovacieho programu sa často zmieňoval aj predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović, ktorý hovoril o aktuálnych témach. Hovoril o programoch hospodárenia verejných podnikov (zväčšovania činností v podniku Čistoća – údržbe ciest a verejného osvetlenia a väčšieho zásobovania vodou výstavbou studní v podniku Vodovod a kanalizácia), o predškolských ustanovizniach, do ktorých sa z rozpočtu obce vyčleňuje 860 miliónov dinárov, a veľkom rozvoji obce. Prízvukoval, že na základe vzoru prezidenta Srbska Aleksandra Vučića, ktorý podľa jeho slov neúnavne pracuje pre našu krajinu, aj on bude ešte viac pracovať, lebo jeho cieľom je, aby Obec Stará Pazova do konca jeho mandátu dostala najvyšší stupeň lokálnej samosprávy – štatút mesta.

Potrebnú zelenú dostali aj plány práce a finančné plány na rok 2025 Strediska pre kultúru Stará Pazova, Turistickej organizácie Obce Stará Pazova, Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, ako aj predškolských ustanovizní Poletarac Stará Pazova a Radost Nové Bánovce. Staropazovský obecný parlament schválil aj rozhodnutie o Lokálnom akčnom pláne na zlepšenie postavenia Rómov na obdobie rokov 2025 – 2029, ako aj rozhodnutie o spravovaní odpadom pre Obec Starú Pazovu na obdobie rokov 2024 – 2034.