Včera 6. júna doznel školský rok 2022/2023 pre všetkých žiakov základných škôl, ktorí ešte do 20. júna ešte môžu navštevovať školu, absolvovať prednášky, doplniť si vedomosti, ale bez previerky. Avšak tí, ktorí nie sú spokojní so známkami, môžu si v tento vyhradený čas poopravovať rovnaké.

Žiaci základných škôl od 1. po 7. ročník teda majú možnosť chodiť do školy ešte necelé dva týždne, kým pre malých maturantov včera poslednýkrát zazvonil školský zvonec. Rozlúčili sa tak so svojimi profesormi a ostatnými žiakmi tejto školy, ale aj so svojou školou, ktorá im uplynulých 8 rokov bola druhým domovom.

V tento deň mladší žiaci, učitelia, profesori, zamestnanci školy a rodičia dlhotrvajúcim potleskom vyprevadili 49 žiakov záverečného ročníka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici z budovy školy na plató pred školou. Predtým v aule školy odzneli príležitostné príhovory riaditeľky školy Aničky Bírešovej, a potom i triednych učiteľov a samotných maturantov.

Okrem riaditeľky mnoho úspechu v ďalšom živote a školení maturantom popriali ich triedni učitelia: Anna Hrková, Vlastislava Kirićová a Vladko Šimek.

Rozlúčka so školou, v ktorej prežili osem krásnych rokov, býva a aj táto bola dojímavá. Sú to roky plné spomienok na spoločne prežité chvíle v školských laviciach. Väčšina plánuje pokračovať v ďalšom vzdelávaní, predtým ich však čakajú záverečné skúšky a koniec osemročného vzdelávania malí maturanti oslávia tradične – maturitným večierkom 27. júna.

Spoločne sa teda všetci zoskupia ešte raz na maturitnom večierku, keď im budú udelené aj vysvedčenia a diplomy.