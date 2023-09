Pozvali nás na slávnostné uvítanie prvákov na začiatku nového školského roka na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ktoré sa dialo včera.

Odišli sme do školy zaznamenať začiatok nového školského roku a v aule školy sa zoskupili a netrpezlivo čakali na svoj prvý školský deň prváčikovia, spolu so svojimi rodičmi, ktorí ich priviedli a prišli vyprevadiť do školy.

Žiakov po intonovaní hymny Srbska privítala riaditeľka školy Dr. Zdenka Dudićová. Potom nasledoval primeraný kultúrno-umelecký program pozostávajúci z umeleckých prednesov básní a hudobných bodov. V ňom účinkovali Hanka Víziová, Naďa Králiková, Samuel Dalibor Valo a Relja Jovanović. Pri tejto príležitosti sa prihovorila aj predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.

Žiaci úvodom vítali prvákov a Čajakovým kľúčom odomkli pre nich školu. Scénku v kostýmoch predviedli Milan Majera, Dávid Ján Uram, Hana Hrubíková a Marína Stracinská. Tento uvítací program prichystali učiteľky Miluška Anušiaková-Majerová, Olivera Popadićová, Jarmila Pantelićová a Jana Kopčoková-Gániová.

Zároveň na záver scénky žiaci vyvolali učiteľov prvých tried, ktorí potom menovali a zoradili svojich žiakov v triedach. V pokračovaní triedni učitelia Milina Ferková, Pavel Bažík a Marianna Topoľská predstavili svojich žiakov, 40 prvákov roztriedených do troch tried – do dvoch so slovenskou vyučovacou rečou, v ktorých je po 15 žiakov, a jednej, kde sa bude vyučovať po srbsky, s 10 žiakmi. Zoradili ich do zástupov a potom spoločne šli na prvú triednickú hodinu, na ktorej boli prítomní aj rodičia. Vysvetlili si základné oblasti, ktoré by mali absolvovať v prvých dňoch školského roku.

Všetci prváci, ako nás informovala riaditeľka Dudićová, na triednickej hodine dostali tašky a pomôcky. Pre slovenské triedy ich zabezpečila Matica slovenská v Srbsku a pre srbskú triedu tašky zabezpečila samotná škola.