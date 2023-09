Klopi, klopi, brána, otváraj sa z rána… táto známa pesnička ozývala sa v piatok 1. septembra v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka, keď sa na školskom dvore stretli žiaci nižších ročníkov. Prváci v sprievode svojich rodičov zvedavo čakali na stretnutie so svojou učiteľkou.

Po štátnej hymne riaditeľ školy Janko Havran privítal prítomných žiakov, pozval do tried a prvákov do školskej jedálne, kde pre nich piataci pod vedením učiteľky Vlasty Turčanovej pripravili uvítací program. V uvítacom príhovore riaditeľ Havran najprv prečítal list Slavice Đukićovej Dejanovićovej, ministerky školstva, a potom vyjadril potešenie, že sa rodičia rozhodli deti zapísať práve do tejto školy.

Po prvýkrát všetci žiaci prvého stupňa a nie iba prváci dostali zdarma učebnice vďaka lokálnej samospráve. Prvákov čakali aj školské tašky so školskými pomôckami, ktoré pre nich zabezpečila MSS a tamojšia základná škola. V tomto školskom roku v tejto škole je 301 žiakov, z čoho 40 prvákov rozdelených do dvoch tried, do slovenskej, kde je 23 prvákov a do srbskej triedy – 17 detí. V slovenskej triede učiteľkou je Lýdia Gedeľovská a v srbskej Ema Machová Domoniová.

Škola sa postarala, aby sa počas letných prázdnin renovovali štyri triedy. Vymenili podlahy, dokúpili lavice, stoličky, skrine a všetko to realizovali vďaka finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu, a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Pred školou, či v školskom dvore boli príslušníci dopravnej polície s cieľom zabezpečiť bezpečnosť detí v rámci akcie Škola. Znamená to, posilnené hliadky pri každej základnej škole, a okrem toho v rámci preventívneho pôsobenia budú realizovať aj posilnenú kontrolu v doprave s akcentom na bezpečnosť detí.

Anna Simonovićová