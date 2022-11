Po prvýkrát v dejinách dámske hádzanárske majstrovstvá Európy od piatka prebiehajú v troch krajinách. Presnejšie, včerajšie zápasy prebiehali iba v Slovinsku, zatiaľ čo duely skupiny C odštartujú v sobotu v Severnom Macedónsku a v rámci skupiny D sa hrať bude v Čiernej Hore.

Naša reprezentácia majstrovstvá otvorila presvedčivou prehrou proti Švédsku výsledkom 21 : 27 a už po prvom stretnutí je jasné, že pre nás toto bude ťažké podujatie a v podstate bude ťažko vybojovať postup zo základnej skupiny.

Zápas so Švédskom prakticky od začiatku mal iba jediný smer – Švédky boli oveľa konkrétnejšie, koncentrovanejšie a veru aj kvalitnejšie. Bez mnoho ťažkostí zastavovali naše útoky a od začiatku stanovili vlastné tempo, ktorému sa naše dievčatá neprispôsobili. Ujali sa vedenia v úvodnej časti, našim sa podarilo priblížiť sa na 9 : 8, ale tu bol prakticky koniec. Na polčase bolo 14 : 9 a v druhej časti Švédsko malo náskok 20 : 10, čo znamená, že naše rivalky dosiahli sériu 11 : 2. V takých okolnostiach eventuálny úspech nemohol byť dosiahnutý v žiadnom prípade a Švédsko absolútne zaslúžene triumfovalo.

Švédska dámske reprezentácia je veľmi dobrá, aj keď nie na takej úrovni ako mužská, či niektoré iné dámske selekcie zo severu Európy. Bez ohľadu na to potvrdili, že sú v tejto chvíli oveľa pripravenejšie, než naša selekcia.

V druhom kole Srbsko smeruje na Dánsko, reprezentáciu, ktorá je ešte lepšia ako Švédsko a ktorá je aktuálne bronzová z MS 2021, kým na predchádzajúcom kontinentálnom šampionáte skončili na štvrtom mieste.

Dánky v prvom kole prehrali proti Slovinsku, hostiteľskej krajine a preto je pre nich zápas druhého kola rovnako významný, ako pre Srbsko – rozhoduje o postupe do ďalšieho kola.

Pokračovanie majstrovstiev

V skupine A Nórsko presvedčivo porazilo Chorvátsko, zatiaľ čo Maďarsko prekonalo Švajčiarsko.

V skupinách C a D sú zápasy prvého kola na programe dnes. V Skopje zohrajú Francúzsko – Severné Macedónsko, tiež Holandsko Rumunsko. V skupine D v Podgorici si sily zmerajú Čierna Hora – Španielsko, ako aj Poľsko – Nemecko.

Do nasledujúceho kola postúpia tri najlepšie celky z každej skupiny a potom sa formujú nové dve. Zlúčia sa skupiny A a B, tiež C a D.

Titul obhajuje Nórsko, ktoré na ME 2020 triumfovalo proti Francúzsku vo finále. Nórky sú rekordérkami a vôbec najlepšou dámskou hádzanárskou reprezentáciou v dejinách.

Na šampionáte Európy vyhrali osemkrát a aj tentoraz sú prvým favoritom. Majú aj štyri tituly majstra sveta a dve olympijské zlatá.

Keď ide o šampionát Európy, v semifinále nehrali iba v dvoch prípadoch – v roku 2000 a v roku 2018.

Naša reprezentácia na ME najväčší úspech dosiahla v roku 2012, keď sme boli hostiteľom. Vtedy Srbsko finišovalo na štvrtom mieste. Po tom podujatí sme sa svojrázne vrátili do reality – hrali sme na každom nasledujúcom turnaji, ale najväčší úspech už bol deviate miesto na ME 2016.

Inak, tradičný decembrový termín šampionátu Európy hádzanárok je tentoraz zmenený pre futbalový šampionát sveta. EHF a organizátori tak rozhodli, aby sa turnaj neprelínal s FIFA Mundialom, takže finále dámskych majstrovstiev Európy prebiehať bude 20. novembra, čiže práve v deň začiatku futbalových majstrovstiev sveta v Katare.