V Hložanoch vedenie Združenia ekológov Ekos usporiadalo výročné zhromaždenie včera podvečer v kaviarni Pod lipami. Po príhovore predsedu združenia Pavla Balcu a uvítaní hostí, zvolili si pracovné predsedníctvo v čele s Elenou Žemberyovou.

Na začiatku tohto zasadnutia sa konalo aj prijímanie do združenia žiakov prvého ročníka miestnej Základnej školy Jozefa Marčoka-Dragutina, ktorých vedie učiteľka Marína Krišková a ktorí prišli sem aj so svojimi rodičmi. Žiaci najprv zarecitovali, a potom aj odriekali ekologický sľub. Za túto ich snahu Ekológovia sa im zavďačili členskými lístkami, primeranými darčekmi a sladkosťami.

Do správy o činnosti v roku 2024 miestni ekosovci zahrnuli oporné body, ktoré tvorili jadro ich vlaňajšej činnosti. Správu podal Ondrej Zahorec a uviedol, že sa aj vlani snažili o skvalitnenie a ochranu celkového životného prostredia na lokáli a pozdvihovania ekologického povedomia u občanov. Ich aktivita smerovala k vysádzaniu stromčekov, orezávaniu už vyrastených stromov, upratovaniu centra dediny. Svoj strom generácie v školskej záhrade vysadili i noví žiaci základnej školy. „Hoci si združenie svedomite spĺňalo zaplánované úlohy, práca v minulom roku bola trochu menšej intenzity. Príčiny boli tak materiálneho, ako i finančného charakteru,“ uviedol v správe.

V máji v rámci Dňa Hložian ekológovia mali svoj stánok počas Festivalu kvetín a kríkov, aranžovali kvety a predávali koláče s bylinkami s liečivými účinkami. Oslávili i Deň Dunaja, keď pripravili výtvarný tábor, ktorého sa zúčastnili aj umelci spoza chotára z Petrovca, Selenče, Báčskej Palanky, Kysáča a Kulpína a súťaž v love rýb pre rybárky. Počas Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… tiež mali vlastný stánok s ich výrobkami. V septembri upravovali trhovisko, a potom tuná na Deň ochrany ozónového obalu Zeme pracovali so žiakmi základnej školy, ktorí pripravili aj program so svojou učiteľkou, potom kreslili, bavili sa v prírode, pri vedomostnej a športovej súťaži, ktorú pre nich pripravili učitelia a ekologickí aktivisti. Aktívni boli aj počas Detského týždňa, keď sa tiež venovali deťom. Spoločne robili strašiakov, kreslili odtlačkami listov a aranžovali kvety do tekvíc. Mali aj hostí z Maglića a Kysáča. V decembri mali účasť na Vianočnom trhu s predajom ozdôb, aranžmánov a koláčov, ktoré si sami zhotovili.

Pokladníčka Mária Balcová pri finančnom prehľade príjmov a trov za rok 2024 zaznamenala obrat čosi nad 67 tisíc dinárov. Predsedníčka Dozornej rady Viera Turčanová potvrdila, že toto teleso nemalo pripomienok na prácu vedenia Združenia ekológov Ekos.

V rámci plánu práce na rok 2025 uviedli, že budú pokračovať v zachodených aktivitách, sadiť stromy tam, kde je miesto, ale viac pozornosti venovať aj problémom pitnej vody a znečistenia vôd a vzduchu v prírode. Členské si určili na 400 din. pre dospelých a 100 din. pre deti. Vlani vo svojich radoch mali 25 členov.

Po predvlaňajšej smršti a aj minuloročnej búrke dedina utratila početné stromy. Tie po vyvalení sa alebo zdevastovaní boli spílené alebo odstránené, a tak je teraz mnoho prázdneho priestoru, ktoré treba ozeleniť. Preto sa ekológovia z Hložian rozhodli odvďačiť nielen sponzorom, ale aj rodinám, ktoré pred vlastnými domami vysadili nové listnaté stromy.

Diplomy a darčeky v rámci tohto zasadnutia venovali Vladimírovi Peškovi, rodine Srnkovej staršej, Jaroslave Lovásovej, rodine Častvenovej, rodine Spindokovej a Ondrejovi Vrškovi mladšiemu.

Pri odovzdávaní odmien a diplomov premietali zábery z hložianskych priedomí. V rámci príhovorov a diskusie zástupcovia dediny a predstavitelia spolkov povzbudili ekológov, aby vytrvali v ich svedomitej práci.