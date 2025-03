Včera večer sa v Stredisku na podporu rodičovstva konala prednáška a dielňa na tému Rodič ako model na ceste úspešného rozvoja dieťaťa. Prednášateľkami boli pedagogičky – psychologičky Spomenka Divljanová a Olga Kneževićová, ktoré pracujú v predškolských ustanovizniach Radost Nové Bánovce a Poletarac Stará Pazova.

„Na uvedenú tému je potrebné hovoriť z viacerých príčin. Najmä, čo rodičia očakávajú, keď im do rodiny pribudne nový člen. My veľmi ľahko môžeme spoznať deti, ktoré žijú život, keď nie sú nadostač rešpektované, a vtedy ide o ich správanie, keď si vyžadujú pozornosť dospelých. Veľmi dobre spoznávame aj deti, ktoré žijú v rovnováhe a sú dobre pochopené a podporené zo všetkých strán vo svojej rodine. V tejto situácii deti majú bezstarostné detstvo a rovnomerný rast a vývoj,“ povedala Divljanová.

Odborníčky angažované v tomto projekte sú spokojné s účasťou rodičov vo všetkých aktivitách, ktoré realizujú. Určite ten počet rodičov, ktorí majú potrebu zúčastniť sa v debatách, prednáškach a dielňach je oveľa väčší, ale pre znemožnenosť v organizácii času a záväzkov nemôžu prísť do strediska. So začatou prácou by chceli pokračovať aj po ukončení projektu, aby umožnili pokračovanie týchto aktivít. Majú aj určitý počet rodičov, s ktorými majú osobitne pracovať, aby pochopili, že na to je aj potreba. Počas realizácie projektu to, čo zostalo nedostatočne využité, sú tie otvorené dvere strediska každý utorok. Tu rodičia nepreukázali nadostač záujmu, a preto takýto druh pomoci a podpory sa nebude konať len v Starej Pazove, ale v blízkej budúcnosti debatu budú mať i v Starých Bánovciach. Odchodom aj do iných prostredí obce chceli by byť oveľa viac dostupnejší pre všetkých záujemcov.

„Rodičia sú prvým a základným modelom, podľa ktorého sa deti učia o všetkom,“ uviedla Kneževićová. Na včerajšej prednáške a dielni hovorili o vývoji emócii, a prečo je to dôležité pre ďalší vývoj detí, akým spôsobom to majú podporovať rodičia s cieľom dopracovať sa k tej emocionálnej stabilite a emocionálnej inteligencii, ktoré sú dôležité ďalej v živote každého človeka v medziľudských vzťahoch, tímovom duchu a fungovaní počas života.