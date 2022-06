V predchádzajúcich dňoch sa začali a v tomto období prebiehajú početné športové podujatia. Podobne bude prakticky počas celého leta, lebo už o niekoľko dní sa začne tenisový Wimbledon, neskoršie aj početné basketbalové, volejbalové, hádzanárske a ďalšie súťaže. Koncom leta sa hrať budú vodnopólové majstrovstvá Európy v Splite, tiež basketbalové majstrovstvá Starého kontinentu, ako aj volejbalový šampionát sveta.

Trochu je nezvyčajné, že počas leta vystala najväčšia športová udalosť – futbalový Mundial, ale z dobre známych dôvodov vieme, že podujatie bude v novembri a v decembri prebiehať v Katare.

Práve na tému nadchádzajúcich futbalových majstrovstiev sveta sa príspevok aj vzťahuje. Pred niekoľkými dňami totiž Svetová futbalová organizácia – FIFA rozhodla, že mužstvá v Katare budú môcť na zozname mať až 26 futbalistov, čiže o troch viac v porovnaní s predchádzajúcimi turnajmi. Toto rozhodnutie je schválené predovšetkým pre pandémiu koronavírusu a podobne už bolo aj na minuloročnom šampionáte Európy, keď reprezentácie v tíme tiež mali 26 futbalistov, presnejšie 23 hráčov a troch brankárov.

FIFA sa rozhodla, že rovnako bude aj v Katare a na podujatí bude tiež platné nové pravidlo o piatich výmenách futbalistov. Bude to teda prvý Mundial so zvýšeným počtom registrovaných hráčov v tíme a s väčším počtom výmen. Zostáva však platné to, že tréneri na vykonanie piatich výmen majú len tri možnosti, takže odrazu budú meniť dvoch či troch futbalistov.

Táto solúcia bola dobrá aj na spomenutých ME v minulom roku a pre aj tak veľmi nabitý kalendár je futbalistom čoraz ťažšie vyhnúť sa zraneniam, keďže mužstvá, ktoré hrajú v lige, v Európe a v pohárových súťažiach často počas jednej sezóny zohrajú viac ako 70 zápasov.

Keď ide o našu reprezentáciu, kostra je asi známa a v prípade, že všetci futbalisti budú zdraví a pripravení, tréner Dragan Stojković určite pozve Tadića, Mitrovića, Sergeja, Kostića, Milenkovića, Vlahovića, Živkovića a ďalších, ale bude mať priestor aj na ďalších hráčov, ktorí pravdepodobne dosiaľ neboli v prvom pláne. Konkurencia preto bude ešte silnejšia a asi sa hráči budú ešte viac snažiť získať Piksiho dôveru.

Mundial 2026 – určené sú hostiteľské mestá

Keď sme pri mundialových témach, ten v Katare sa začne o necelých päť mesiacov a už sa začína rozmýšať aj o ďalšom podujatí, ktoré v roku 2026 budú organizovať USA, Mexiko a Kanada. Bude to prvý turnaj v dejinách, na ktorom bude hrať 48 reprezentácií, čiže o 16 viac v porovnaní s doterajšími podujatiami (32 tímov účinkuje na záverečnom turnaji od MS 1998 vo Francúzsku).

FIFA sa rozhodla rozšíriť formát a najväčší osoh z toho budú mať Ázia a Afrika, keďže fakticky budú mať dvojnásobne viac predstaviteľov. UEFA získa tri dodatočné miesta a bude mať 16 predstaviteľov, Ázia ôsmich (dosiaľ mala päť miest), Afrika deviatich (tiež mala piatich), Južná Amerika bude mať šesť reprezentácií, Severná Amerika a Karibik tiež šesť a priamy postup bude napokon mať zabezpečený aj jeden predstaviteľ Oceánie.

Uvidíme, ako to dopadne, lebo je objektívne 48 mužstiev priveľa a pravdepodobne kvalita bude trpieť. FIFA sa však predovšetkým riadi finančným ziskom a sponzormi.

Treba spomenúť, že pred niekoľkými dňami boli určené aj hostiteľské mestá MS 2026 – v Kanade sa bude hrať v Toronte a vo Vancouveri, v Mexiku na štadiónoch v mestách Mexiko City, Monterrey a Guadalajara, kým USA bude mať až jedenásť hostiteľských miest.

Mexiko sa tak stane prvou krajinou v dejinách, ktorá futbalové majstrovstvá sveta organizovala trikrát – samostatne v rokoch 1970 a 1986 a tiež spolu s USA a Kanadou o štyri roky.