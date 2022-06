Včera sa v Bruseli konal samit lídrov Európskej únie a západného Balkánu. Kľúčovou témou samitu bola integrácia krajín regiónu do Európskej únie.

Srbsko na samite predstavoval prezident Aleksandar Vučić, ktorý akcentoval význam krajín regiónu v EÚ, no tiež dodal, že je potrebné ešte množstvo práce realizovať v smere členstva. Proces integrácie podľa prezidenta by mal byť omnoho rýchlejší a efektívnejší.

Zelené svetlo pre začiatok rokovaní s Európskou úniou o členstve nedostali Albánsko a Severné Macedónsko. Skôr sa prítomní upriamili na začiatok rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom, čo mnohých lídrov frustrovalo. Tieto dva štáty na včerajšom samite získali status kandidátskych krajín. „Opäť sa nič neudialo. Verím, že naši priatelia zo Skopje a Tirany by mali začať rokovania a že sa tak stane čo najskôr. Je to potrebné, pretože obe krajiny urobili všetko v zmysle európskych predpisov a nariadení,“ povedal na konferencii Vučić, ktorý sa poďakoval Kovačevskému a Ramovi, pretože, ako povedal, boli k Srbsku veľmi féroví.

Jednou z tém na samite boli aj sankcie voči Rusku, ktoré však Srbsko dodnes neakceptuje. Podľa mnohých odborníkov EP je to ďalšia prekážka Srbska na ceste eurointegrácie

Na samite odzneli hlavné odkazy, ktoré boli orientované na čoraz rýchlejší proces eurointegrácie krajín západného Balkánu, no konkrétne návrhy a kroky v tomto procese neboli stanovené. Podľa rakúskej novinovej agentúry APA lídri sa nedohodli na žiadnych konkrétnych krokoch, ktoré by urýchlili proces integrácie krajín západného Balkánu do EÚ.

Po ukončení samitu sa prezident Vučić stretol s prezidentom Francúzska Emannuelom Macronom.

Zdroj: RTV, euronews.rs