Výsledky majstrovských zápasov našich klubov zohraných v sobotu 25. a v nedeľu 26. novembra

PRVÁ JUHOBANÁTSKA LIGA

15. kolo:

HAJDUŠICA: HAJDUŠICA – RADNIČKI (Baranda) 1 : 2

PADINA: DOLINA – Ševac (Kusić) 2 : 0

Padinská Dolina má 34 bodov a jesennú časť majstrovstiev skončila na druhom mieste, zatiaľ čo Hajdušičania prezimujú na 14. mieste so 16 bodmi.

DRUHÁ JUHOBANÁTSKA LIGA – ZÁPADNÁ SKUPINA

14. kolo:

PANČEVO: Voja Gačić – MLADOSŤ (Vojlovica) 4 : 0

Vojlovičania majú 12 bodov a jesennú časť majstrovstiev skončili na 8. mieste.

Týmto kolom sa majstrovstvá skončili vo všetkých ligách, okrem v Super lige a Prvej lige Srbska. Nasleduje zaslúžená zimná prestávka, ktorú by kluby mali využiť na analýzu výsledkov v jesennej časti a čím lepšiu prípravu na jarnú časť majstrovstiev, ktorá rozhodne o tom, kto postúpi do vyššej súťaže, kto zostúpi do nižšieho rangu a kto zostane v lige, v ktorej aj teraz súťaží.

Zdroj: srbijasport.net