Tohto roku sa profesorka výtvarnej kultúry na základnej a strednej škole v Báčskom Petrovci Mr. Daniela Marková pokúsila po prvýkrát zorganizovať grafický tábor pre žiakov stredných škôl. Jej prvotnou ideou bolo zoskupiť stredoškolákov aj z viacerých prostredí, ba i krajín.

Podľa slov organizátorky, vyzvanie zúčastniť sa grafického tábora pre žiakov stredných škôl rozposlala do viacerých prostredí. Tento tábor bol zameraný na výtvarnú tvorbu v oblasti grafiky. Zdôverila sa nám, že plán je, aby počas dvoch dní, koľko trval tábor, žiaci zdolali celý proces tvorby jedného grafického postupu od jej základu, až po finálne dielo.

To preto, že na to počas vyučovacieho procesu v rámci školského plánu a programu počas dvoch ročníkov, koľko sa na strednej škole vyučuje výtvarná kultúra, nieto priestoru a času, aby sa to realizovalo, a tak žiaci zostávajú ukrátení o zdolanie tejto techniky. A keďže je Daniela Marková práve diplomovaná grafička, je v tom celkom doma, rozhodla sa, že svoje vedomosti odovzdá čo najširšiemu kruhu mladých záujemcov.

Tábor pre žiakov, ktorí pracovali v grafickej dielni, sa uskutočnil v piatok 2. a v sobotu 3. decembra 2022. Počet účastníkov už na štarte bol obmedzený, lebo táto aj trochu náročnejšia technika potrebuje menšiu skupinu poslucháčov, aby sa pedagóg mohol naplno venovať každému osve.

Tábor sa uskutočnil v kabinete na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom. Materiál pre prácu, ako i stravovanie, frekventanti po celý čas trvania dielne mali zabezpečené.

Nositeľom projektu je Asociácia slovenských pedagógov a finančne sa im ho podarilo zabezpečiť z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pomocnú ruku pridali aj samotné petrovské gymnázium a Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec.

Autorka a koordinátorka projektu Daniela Marková v tomto prvom ročníku mala k dispozícii šesť frekventantiek z Báčskeho Petrovca, s ktorými pracovala dva dni. Spoločnosť im robila aj profesorka biológie Milada Stankovićová, ktorá má záľubu vo výtvarnom prejave.

Marková žiakom najprv teoreticky vysvetlila základy tvorby grafických prác a potom sa dali na skicovanie kresieb, pracovali s linoleom a potom aj cestou tlačiarskeho lisu robili odtlačky.

Samotná práca v dielni sa nepodobala hodine v škole, kde sa vyžaduje presnosť a disciplína, ale skôr uvoľnená, aby sa žiaci zistili a získali pocit ako to umelci vskutku pracujú vo svojich ateliéroch.

Na záver z takto vzniknutých prác, ktoré zoskupili, urobia aj virtuálnu prezentáciu a takúto výstavu si všetci záujemcovia budú mať možnosť pozrieť aj na internete.