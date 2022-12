V Tirane prebieha Samit lídrov EÚ – Západný Balkán, ktorého sa zúčastňuje aj prezident Srbska Aleksandar Vučić.

Iba pred niekoľkými dňami prezident nevedel odpovedať, či sa zúčastní samitu a ako dnes povedal, bolo viacero dôvodov, ktoré vplývali na rozhodnutie.

„Niektoré sa vzťahovali na Kosovo a Metóchiu a niektoré na dialóg s Európskou úniou. Po konzultáciách so štátnymi orgánmi rozhodnuté bolo, aby sme predsa prišli, lebo považujeme, že takto budeme mať šancu povedať svoju mienku o dialógu a rokovaniach s EÚ,“ povedal Vučić.

Vučić dodal, že Srbsko je naďalej oddané európskej ceste a rokovaniam s EÚ, no zároveň musí chrániť svoje vlastné záujmy. Ako uviedol, do Tirany si prišiel vypočuť politikov z EÚ a regiónu, aj povedať, čo si myslí, pretože je dôležité, aby Srbsko dostalo podporu pri riešení energetických otázok. Poukázal tiež na to, že pre Srbsko je dôležité vyriešiť otázky telekomunikácií a roamingu.

V súvise s tým podpísaná bola deklarácia medzi časťou operátorov z EÚ a operátorov západného Balkánu s cieľom zníženia cien roamingu. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Telekom Srbija Vladimira Lučića, prvé benefity deklarácie používatelia pocítia od októbra 2023.

Prezident Srbska sa dnes stretol aj s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, albánskym premiérom Edim Ramom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom.