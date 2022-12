Áno, aj turecká káva má svoj deň. Je to dnes a oslavuje sa od roku 2013, keď ju UNECSO zaradilo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Turecká káva je obľúbená v mnohých krajinách a každá z nich má svoj spôsob varenia tejto kávy. No na tú pravú tureckú kávu potrebujeme džezvu (v žiadnom prípade nie kávu zabariť v šálke či pohári), do studenej vody sa pridáva káva a cukor a varí sa pomaly. Zdvihnutú penu následne premiestnime do šálok a džezvu vrátime na horák. Tento postup by sa mal zopakovať dva- až trikrát.

Tureckú kávu by sme mali podávať s pohárom vody a prípadne nejakou sladkosťou.