V staropazovskom Klube pre dospelých a seniorov sa včera konala debata pod názvom Starajme sa spolu. Debata bola záverečnou časťou ďalšieho úspešne realizovaného projektu Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova. Podobne ako aj projekt Môj kútik v meste i tento projekt prebiehal od 1. júla do 30. novembra za podpory Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť.

Projekt bol zameraný na zlepšenie opatrovníckej ochrany mladých, dospelých a seniorov v Obci Stará Pazova. Táto cieľová skupina je citlivá, a to z dôvodu nedostatku potrebných služieb, takže cieľom bolo zlepšiť tak kvalitu života osôb, ktoré sú v opatrovníctve, ako aj podporiť samotnú úlohu opatrovníkov. Vedúcou projektu bola Dajana Kostićová, sociálna pracovníčka Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova. V odbornom tíme strediska bolo 10 odborníkov – psychológovia, sociálni pracovníci, právnici a 5 spolupracovníkov – lekári špecialisti psychiatrie, všeobecnej medicíny, maliari a hudobníci. V projekte bolo do 30 účastníkov. S opatrovníkmi sa pracovalo edukatívne cez denné aktivity a vzájomné spoznávanie sa a raz do týždňa sa konali odborné prednášky lekárov, psychológov či právnikov. Pre osoby v opatrovníctve prebiehali dielne kreslenia, ručných prác, návšteva knižnice a pre nich bolo najdôležitejšie, aby sa kamarátili, socializovali a rozvíjali svoje schopnosti a komunikáciu. Rada Žugićová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova, ani tentoraz sa netajila spokojnosťou pri ukončení ďalšieho projektu.

Na debate okrem predstaviteľov viacerých inštitúcií, opatrovníkov a ich zverencov boli aj hostky Joland Korora, pomocníčka pokrajinského tajomníka pre sociálnu politiku, Nataša Milićová-Milašová, pomocníčka predsedu Obce Stará Pazova, a Anđelka Mandićová, tajomníčka Červeného kríža Obce Stará Pazova. Pri tejto príležitosti Korora a Milićová-Milašová pochváli prácu nielen tohto projektového tímu, ale aj veľké snahy všetkých zamestnancov Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova pri vykonávaní ich aktivít, kde stredobodom činnosti je človek.

O projekte Starajme sa spolu, ktorého súčasťou je i brožúrka, hovorili viac o nadobudnutých skúsenostiach a návrhoch na zlepšenie práce členky projektového tímu Milijana Novakovićová, psychologička, Zlata Bjelićová, právnička, a Sanja Krstićová, sociálna pracovníčka. O realizovaných aktivitách premietali aj videoprezentáciu a inštalovaná bola i mala výstava, ktorá bola výsledkom práce všetkých aktérov tohto projektu. Všetky aktivity mali pozitívny vplyv na ich užívateľov. Úsmev a objatie pri každom novom stretnutí je to najcennejšie, a preto, ako odznelo na tribúne, pokračovanie v takýchto aktivitách a utvorenie Denného pobytu pre osoby so zdravotným a vývinovým postihnutím na území Obce Stará Pazova je želanie všetkých účastníkov i tohto projektu.