Za nami je aj osemfinále na futbalovom Mundiále v Katare. Možno sa zdá, že do konca súťaže zostalo ešte dosť, ale v podstate je pred nami už len osem zápasov, zatiaľ čo sme do klenotnice dejín Majstrovstiev sveta uložili 56 stretnutí z podujatia na Blízkom východe.

Päť európskych selekcií, dve z Južnej Ameriky a jedna z Afriky – je to bilancia osemfinálových zápasov, po ktorých v boji o titul šampióna sveta zostalo osem mužstiev. Či sú to tie momentálne najlepšie alebo najpripravenejšie, či také, ktoré mali aj šťastie – nehodno hodnotiť. Vo štvrťfinále sú silné reprezentácie a v podstate si každá svoje miesto aj zaslúžila.

Z Európy sú to asi aj tie najlepšie selekcie v danom momente – majster sveta Francúzsko, vicemajster sveta Chorvátsko, vicemajster Európy Anglicko, ako aj silné Portugalsko a Holandsko. Argentína a Brazília sú určite najlepšie mužstvá Južnej Ameriky (či Ameriky vôbec) a vo štvrťfinále je aj Maroko, ktoré získava stále viac fanúšikov.

Práve selekcia zo severu Afriky je najpríjemnejším prekvapením turnaja a občerstvením v záverečných kolách, lebo Afrika definitívne potvrdzuje, že po zónach UEFA a CONMEBOL nasleduje práve ona. Klobúk dolu selekciám z Ázie či zo zóny CONCACAF, ale práve africká selekcia prekvapila Španielsko v osemfinále a zaslúžene postúpila.

Maroko v súboji s objektívne kvalitnejším súperom v osemfinále technicky a takticky zohralo ideálne a takmer bez chyby. Španielska taktika, ktorá bola formovaná v Barcelone, tzv. tiki-taka, nedokázala prelomiť disciplinovanú obranu Maroka, dokonca aj Maročania vytvorili niekoľko výrazných príležitostí a mohli zápas uzavrieť aj pred strieľaním penált.

Hráči Španielska v osemfinále mali viac ako tisíc prihrávok, trojnásobne viac ako Maroko, ale všetko bolo márne. Dokonca príležitosti Maroka boli vari lepšie ako Španielska. Vynikol brankár Yassine Bounou, ktorý hrá práve v Španielsku, konkrétne v Seville. Zastavil všetky tri strely španielskych futbalistov a svojej krajine zabezpečil prvé štvrťfinále Majstrovstiev sveta v dejinách.

Maroko je prvou africkou reprezentáciou, ktorá postúpila do štvrťfinále po roku 2010, keď v tejto fáze hrala Ghana. Predtým to vyšlo Senegalu v roku 2002 a v roku 1990 vo štvrťfinále hral Kamerun. Ani jedna africká reprezentácia nikdy nebola v semifinále.

Je to znovu veľký posun afrického futbalu, keďže, napríklad, pred štyrmi rokmi v Rusku všetci predstavitelia Afriky skončili v skupinovej fáze. Pravda, Afrika zatiaľ nemá semifinalistu (Ázia má, v roku 2002 v semifinále bola Južná Kórea), ale ho nemajú ani CONCACAF a OFC (Oceánia). Nesplnil sa predpoklad legendárneho Pelého, ktorý je momentálne v nemocnici, že začiatkom 21. storočia bude Afrika mať majstra sveta, ale aj v Katare sme mali príležitosť vidieť, že sú rozdiely v kvalite stále menšie.

Ostatné páry štvrťfinále

Maroko sa tam stretne s výborným Portugalskom, ktoré v poslednom zápase prvého eliminačného kola demolovalo Švajčiarsko výsledkom 6 : 1. Mnohých z tunajších priestorov tento výsledok enormne potešil, zatiaľ čo Portugalsko potvrdilo, že je v Top 5 európskych selekcií. Od začiatku nehral Cristiano Ronaldo a mnohí analytici konštatovali, že práve to bolo potrebné Portugalsku – Ronaldo na lavičke a viac tímovej hry, ktorá trpela, keď on bol na trávniku. Uvidíme, ako to bude vo štvrťfinále, keď Portugalsko smeruje práve na Maroko.

V ďalších stretnutiach budeme sledovať futbalové klasiky: Argentína – Holandsko, Francúzsko – Anglicko a Brazília – Chorvátsko. Ťažko vôbec predpokladať, aké výsledky by mohli byť dosiahnuté, lebo selekcia je už ozaj veľmi kvalitná. Asi najmenšie šance na konečný triumf momentálne majú Maroko a Chorvátsko, ale to neznamená, že s nimi netreba počítať. Zaujímavo je tiež to, že je Chorvátsko jedinou reprezentáciou vo štvrťfinále, ktorá do osemfinále postúpila z pozície dva. Postúpili teda všetci víťazi skupín, okrem Japonska, ktoré vypadlo práve v hre proti Chorvátom.

Štvrťfinále je na programe v piatok a v sobotu. V prvý deň zohrajú Chorvátsko – Brazília, tiež Holandsko – Argentína. Potom nasledovať budú duely Maroko – Portugalsko, tiež Anglicko – Francúzsko.