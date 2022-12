Titul Európske hlavné mesto kultúry, ktoré Nový Sad tohto roku hrdo nesie a ospravedlňuje početnými programami, sa blíži ku koncu.

Organizátori na záver chystajú ešte jeden veľký program. Ide o Doček, ktorý bol vlani vyhlásený za najlepší trend brend v oblasti kultúry.

„Keď zhrnieme výsledky najväčšieho európskeho projektu v oblasti kultúry, môžeme len s hrdosťou konštatovať, že efekty realizovaných aktivít sú trvalé. Podarilo sa nám vyriešiť veľmi dôležité dlhodobé problémy. Nový Sad dostal novú budovu Hudobnej a baletnej školy a prvú skutočnú koncertnú sálu, Distrikt, kultúrne stanice, ktoré aktívnou prácou dosiahli cieľ kultúrnej decentralizácie. Do našej práce sme zapojili aktérov z rôznych sfér spoločenskej komunity a spolu s nimi sme vytvorili kultúrnu politiku, ako aj programy, ktoré boli uznávané a hodnotené ako najlepšie na európskej úrovni. S programom Doček, o ktorom dnes hovoríme, vstupujeme do záverečnej fázy projektu Európske hlavné mesto kultúry. Neznamená to, že v našom meste bude menej kultúry, budeme ju aj naďalej rozvíjať,“ povedal člen Mestskej rady pre kultúru Dalibor Rožić.

Riaditeľ Nadácie Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry Nemanja Milenković avizoval programy, ktoré budú 31. decembra v podmestí Petrovaradínskej pevnosti a 13. januára 2023 na viacerých lokalitách v meste.

V posledný deň tohto roku vystúpia britskí hudobníci Kosheen, ďalej Stereo MC’s, DJ Biesmans, Perpetuum Jazzile, Repetitor, Obojeni program a iní.

Na 13. január organizátori naplánovali koncerty džezového pianistu Tigrana Hamasyana, holandskej speváčky Sevdalize, Konstrakty, rock hviezdy Shortparis, skupiny YU grupa, ako aj huslistu Lajka Félixa.

Počas roka Európskeho hlavného mesta kultúry bolo viac ako 4 000 podujatí, 6 000 umelcov z viac ako 35 krajín sveta a Európy a programy podporilo okolo 500 partnerov z rôznych oblastí.