Súťaž orchestrov z Vojvodiny a okolia Belehradu o postup do veľkej prehliadky srbských trubačov v Guči sa už viac rokov koná v Padine a predstavuje nekaždodennú atrakciu pre milovníkov takéhoto druhu hudby. V tomto roku sa podujatie Guča v Padine usporiadalo v posledný júnový víkend v Športovom stredisku Dolina, kde na letnom javisku vystúpili štyri súťažné súbory trubačov a na programe bol aj koncert zábavnej a rockovej hudby.

Na úvod podujatia sa prihovoril Petar Višnjički, zástupca predsedu Obce Kovačica, a slova sa ujala aj Vesna Stambolićová, predsedníčka Zhromaždenia obce Lučani, ktorá poukázala na dlhoročnú priateľskú spoluprácu medzi Kovačickou obcou a Dragačevom.

„Začiatky kultúrnej spolupráce našej obce s prehliadkou trubačov v Guči datujú ešte zo 70. a 80. rokov dvadsiateho storočia, naši maliari tam vystavovali obrazy a občas tam hosťovali aj naše folklórne súbory,“ hovorí Pavel Sampor z Turistickej organizácie Obce Kovačica, ktorá je hlavným organizátorom tohto podujatia. „S cieľom afirmovať turistickú ponuku našej obce pred rokmi sme sa rozhodli zintenzívniť spoluprácu s Gučou a naši maliari spoločne vypracovali veľký obraz pre Múzeum trúby ako dar k 50. výročiu prehliadky trubačov. V Guči sa každoročne zhromažďuje veľký počet obecenstva a naším cieľom bolo prezentovať tunajší brand insitného umenia aj v tom prostredí, takže tam už pravidelne bývajú výstavy obrazov našich maliarov.“

Súťaž vojvodinských trubačov o postup do prehliadky v Guči sa roku 2010 začala usporadúvať najprv v Kovačici a za posledných 7 – 8 rokov býva v Padine. „Ukázalo sa, že obecenstvo v Padine dobre reaguje na hudbu trubačov, a to bol hlavný dôvod, prečo sa podujatie presťahovalo do tohto prostredia. Okrem toho významnú pomoc pri organizácii nám každoročne poskytuje aj FK Dolina,“ poznamenáva Pavel Sampor.

V tomto roku súťažili štyri seniorské súbory trubačov: Novosadskí trubači a Orchester Danijela Kostića z Nového Sadu, Orchester Damira Ametovića z Borče a Orchester Danijela Jokanovića zo Šídu. Ich prejavy hodnotila odborná porota, v ktorej boli profesori hudby Branislav Gagić (predseda), Kamelija Ćirićová a Slobodan Ćirić.

Podľa rozhodnutia poroty v tomto roku cenu za najlepšieho trubača získali dvaja hudobníci – Boško Krdžavac a Damir Ametović, pokým cenu za najlepší súbor získal Orchester Danijela Jokanovića zo Šídu, ktorý postúpil do finále 61. prehliadky trubačov v Guči. Program tohtoročného podujatia Guča v Padine moderovala Anna Sucháneková.

V pokračovaní večera na javisku vystúpil zreňaninský Bid Bend, ktorého repertoár bol zložený z evergrínov a známych skladieb zábavnej hudby. Na záver koncertovala novosadská hardrocková skupina Griva, ktorá má v Padine fanúšikov ešte z obdobia 80. rokov. Skupina pôsobí s určitými prestávkami od roku 1982 a má za sebou päť albumov, ako aj vydanie s koncertnými nahrávkami a jednu kompiláciu.

Organizáciu podujatia Guča v Padine 2022 mali na starosti Turistická organizácia Obce Kovačica, Futbalový klub Dolina Padina, Základná škola maršala Tita a Dom kultúry Michala Babinku.