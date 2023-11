1614 – spor medzi Brandenburskom a Falcko-Neuburskom o nástupníctvo vo vojvodstvách Jülich a Kleve sa skončil uzavretím tzv. xantéskej zmluvy.

1803 – svoju činnosť začala Slovenská katedra na Evanjelickom lýceu v Bratislave, ktorá sa často nazýva aj Katedra reči a literatúry česko-slovenskej. Jej profesorom bol Juraj Palkovič

1842 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik Peter Dobroslav Bella, autor hymnickej piesne Aká si mi krásna.

1869 – ostrihomský arcibiskup Ján Šimor schválil cirkevným povolením stanovy Spolku sv. Vojtecha.

1912 – anarchisti v španielskom Madride zavraždili španielskeho premiéra José Canalejasa y Mendéza.

1918 – narodil sa v Krompachoch hudobný skladateľ a dirigent BARTOLOMEJ URBANEC, autor skladieb štylizovaného folklóru pre SĽUK a Lúčnicu.

1918 – Habsburgovci boli zbavení moci a vo Viedni bola vyhlásená republika, ktorej poslanci dali názov Nemecké Rakúsko. Chceli sa totiž spojiť s nemeckou ríšou.

1948 – Medzinárodný vojenský tribunál v japonskom Tokiu vyniesol rozsudky v procese s japonskými vojnovými zločincami. Sedem obžalovaných bolo odsúdených na trest smrti, medzi nimi aj vojnový premiér Japonska Hideki Tódžó. Ďalších 19 bolo odsúdených na doživotie a dvaja na kratšie tresty.

1970 – pri cyklóne a mohutných prílivových vlnách vo Východnom Pakistane zahynulo 200.000 ľudí.

1982 – Jurij Andropov sa stal nástupcom Leonida Iľjiča Brežneva na čele Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ).

1990 – v Tokiu sa konala slávnostná intronizácia nového japonského cisára Akihita.

1998 – na rímskom letisku zatkli vodcu Kurdskej strany práce (PKK) Abdullaha Öcalana, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykač.

2011 – taliansky premiér Silvio Berlusconi podal demisiu po tom, ako dolná komora talianskeho parlamentu schválila ekonomické reformy, požadované európskymi partnermi.

2013 – budova newyorského One World Trade Centra (1 WTC) je so svojimi 541 metrami už oficiálne najvyššou stavbou v Spojených štátoch amerických. Prekonala tak chicagsku Willis Tower, v minulosti známu ako Sears Tower. Oznámila to expertná komisia architektov.

2007 – Slovensko sa stalo predsedníckou krajinou Rady Európy (RE). Polročné predsedníctvo vo Výbore ministrov, ktorý je výkonným orgánom RE, prebralo od Srbska a odovzdalo ho 7.5.2008 Slovinsku.