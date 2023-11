Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol prímerie a vyhlásil, že boj Izraela proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas bude pokračovať plnou silou. Prímerie by podľa jeho slov bolo možné len vtedy, ak bude prepustených všetkých 239 rukojemníkov zadržiavaných militantmi v Gaze.

V rokovaniach o prepustení rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi radikálmi v Pásme Gazy sa podarilo dosiahnuť pokrok, tvrdí podľa agentúry Reuters trojica izraelských spravodajských televíznych kanálov. Dohoda by podľa nich mohla spočívať vo výmene izraelských rukojemníkov – detí, žien a starších osôb – za Palestínčanov zadržiavaných v Izraeli.

Podľa televízií by Palestínčania počas troch až päťdňovej prestávky v bojoch postupne prepustili 50 až 100 rukojemníkov. Izrael by zase zo svojich väzení prepustil palestínske ženy a mladistvých. Zvážil by tiež, že umožní dodávky pohonných hmôt do Gazy, ktoré akútne potrebujú napríklad tamojšie nemocnice. Zároveň by si ale ponechal právo pokračovať v bojových operáciách po výmene zadržiavaných.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu možnú dohodu nechcel komentovať.

Radikálne palestínske hnutie Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny v Gaze od útoku na Izrael zo 7. októbra zadržiavajú okolo 240 rukojemníkov. Za to, aby sa izraelská vláda viac zamerala na ich prepustenie, v sobotu v Izraeli demonštrovali desiatky tisíc ľudí.

Izrael už viac ako mesiac v Gaze, kde na území menšom ako Praha žije okolo 2,3 milióna Palestínčanov, vedie masívnu vojenskú kampaň, pri ktorej zomrelo vyše 11-tisíc ľudí, prevažne civilistov. Predchádzajúci útok Hamasu si v Izraeli vyžiadal 1 200 životov, taktiež hlavne civilistov.

Zdroj: BBC