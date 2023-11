Združenie Etno dom Ženský kútik zorganizovalo ďalší literárny večierok. Tentoraz si za hostku pozvali poetku Vanju Vulinovú-Smiljićovú zo Sombora, ktorá predstavila svoju literárnu tvorbu a prečítala viaceré básne zo zbierky pod názvom Boj s každodennosťou. Večierok bol v piatok 10. novembra Etno dome Tulip v Hložanoch.

Na úvod podujatia zoskupených záujemcov, domácich Hložančanov a cezpoľných Petrovčanov, na domácej pôde privítala predsedníčka tohto združenia Tatiana Miškovicová.

Bola to vlastne už jedenásta prezentácia zbierky poézie Vanje Vulinovej-Smiljićovej počas posledného roka. Básne zo zbierky Boj s každodennosťou vznikali od roku 2014, najskôr ako materiál pre blog, a potom sa objavila myšlienka vydať knihu, ktorá má na 117 stranách viac ako 50 básní. Písanie básní pre mladú Somborčanku znamená útek z reality a bolesti. Hovorí, že píše, aby sa cítila lepšie, a tak si zbalila časť svojho života a odložila ju na poličku. „Knihu píšem od roku 2014, no vlastne som začala písať už dávno. Svoj prvý vážny príbeh som napísala, keď som mala štrnásť. Písaním bojujem o to, aby som to mala ľahšie,“ povedala autorka Vanja Vulinová-Smiljićová.

„Píše o prehrách, o témach, o ktorých ľudia neradi hovoria. Každý z nás má svoj boj, a preto sa táto kniha bude páčiť každému, mnohí sa v nej nájdu. Keď potrebujeme pomoc, stiahneme sa a nechceme o pomoc požiadať. Táto kniha bude pre mnohých ľudí prvou pomocou či motiváciou bojovať a vyrovnať sa so všetkými problémami, ktorým čelíme,“ povedala o knihe novinárka Tamara Stojkovićová zo Somboru.

Hlavnou témou autorských básní je boj mladého človeka vstupujúceho do sveta dospelých, no namiesto podpory naráža na prekážky. Vanja poukazuje na to, že literárne umenie je nádherné a že si vždy nájde cestu k niekomu, komu sa bude páčiť. Je dôležité písať úprimne „byť statočný, lebo slová sa dotýkajú aj tých najtvrdších sŕdc“.