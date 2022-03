Včera večer bolo slávnostné otvorenie samostatnej výstavy akademickej grafičky Vesny Opavskej z Belehradu (1976).

Vesna Opavská je výtvarníčka slovenského pôvodu, ktorá žije a pôsobí v Srbsku a v Belgicku. V umeleckej tvorbe sa zaoberá témami ekológie a digitálnych záznamov, v snahe poukázať na význam zachovávania prírody. Jej prístup k digitálnej grafike charakterizuje kombinácia akvarelu, koláže a fotografie. Prejavuje sa rozpoznateľným štýlom, ktorý umelkyňu charakterizuje už dvadsať rokov.

Diplomové, magisterské a doktorandské štúdium ukončila na Fakulte výtvarných umení Univerzity umenia v Belehrade.

Za sebou má 13 samostatných výstav (Belehrad, Nový Sad, Trebinje, Stará Pazova, Egypt) a zúčastnila sa na vyše 100 kolektívnych výstav v európskych krajinách. Jej práce boli štyrikrát oceňované. Je laureátkou Výkupnej ceny Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny roku 2019.

Je členkou Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS), Nezávislého združenia novinárov Srbska (NUNS) a MENSA.

Prítomných v Galérii Zuzky Medveďovej privítala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintírová a zoznámila obecenstvo so základnými životnými črtami vystavujúcej umelkyne.

DIGITÁLNA ARCHEOLÓGIA

„Objavovať na prvý pohľad neviditeľné hlboké vrstvy je úlohou archeológov aj interpretov umenia. Je zrejmé, že staršie geologické vrstvy boli pochované v dôsledku stáročnej sedimentácie, ale pokiaľ ide o digitálnu grafiku Vesny Opavskej, stratifikácia je nemenej dôležitá. Desiatky umelecky preskúmaných vrstiev by zostali neviditeľné, keby táto digitálna archeologička svoje diela „nenavrstvila“ špeciálne pre samostatnú výstavu v Báčskom Petrovci, v Galérii Zuzky Medveďovej. Vesna Opavská už od magisterského a doktorandského projektu vytvára kompozície v počítačovom programe Photoshop skladaním autorských fotografií rastlín a digitálnou gumou na vymazanie spodných „vrstiev“, aby „prerazila“ tie vyššie. Má grafiku s viac ako päťdesiatimi takými vrstvami v kombinácii s nafotenými textúrami jej akvarelov,“ vyjadrila sa sestra, tiež akademická maliarka Jasna Opavská.

Zapojenie publika je podstatnou črtou umenia Vesny Opavskej. Na jej výstavách sa objavujú ankety a happeningy a je autorkou projektov, ktoré sa stretávajú s publikom mimo galérie. Jej estetika ako aj posolstvo sú prístupné a blízke modernému človeku. Preto aj tento raz návštevníci boli vyzvaní objaviť podstatu grafík a komunikovať s autorkou.

CHVÁLA BYLÍN VESNY OPAVSKEJ

„Výtvarný kozmos Vesny Opavskej tvorí rastlinstvo. Je to rastlinný svet v čistej podobe. Digitálne výtvarné kompozície Vesny Opavskej na prvý pohľad sú prvoplánové a ozdobné, ale jej umelecký odkaz je omnoho hlbší a navrstvený. Rastlina pozostáva najčastejšie z listov a kvetov a vyrastá a živí sa zo zeme a vody, avšak digitálny rastlinný svet Vesny Opavskej je umiestnený do stredu prázdneho dvorozmeru jej obrazu a kompozične je organizovaný v podobe kruhu. Umelecký rastlinný svet Vesny Opavskej teda nevyrastá zo zeme, ale je to kozmos osebe v tvare kruhu, najdokonalejšej geometrickej formy. Tvar kruhu, v ktorom je koncentrovaný jej rastlinný svet zdôrazňuje jeho dokonalosť, večnosť a absolútnosť. Jej rastlinný svet je teda sférický, mimo času a priestoru. Ak z druhej strany máme na zreteli súčasnú ohrozenosť prírody a rastlinného sveta a z ekologickej stránky sa pozrieme na jej tvorbu, uvedomujeme si jej využitie starých magických praktík, podľa ktorých kruh mal úlohu ochrany pred zlými duchmi, čiže povedané súčasným jazykom, jej bylinný kruh má symbolickú úlohu ochrany prírody pred zhubnými účinkami súčasnej civilizácie,“ napísal v sprievodnom katalógu k výstave kritik Vladimír Valentík.

Predvedením dvoch skladieb na flaute večierok ozvláštnila mladá hudobníčka z Petrovca Petra Sýkorová.

Výstava Vesny Opavskej v Galérii Zuzky Medveďovej potrvá do 15. apríla 20222.