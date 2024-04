Včera v ranných hodinách vypukol požiar v priestoroch pivnickej pošty. Pri hasení bolo prítomných 12 pivnických dobrovoľných hasičov, ako aj profesionálna jednotka z Báčskej Palanky.

Požiar približne o 5. hodine ráno spozorovali príslušníci dopravnej polície, ktorí v tom čase realizovali pravidelnú hliadku.

V požiari vyhorela jedna celá miestnosť, pričom sa zapálila aj časť strešnej krytiny. Ostatné miestnosti hasiči dokázali zachrániť. Príčina požiaru oficiálne nie je potvrdená, nakoľko dôvod musí zverejniť požiarny inšpektorát. Odhady existujú, no stanovisko inšpektorátu by to všetko malo potvrdiť.

Poštová služba, teda distribúcia zásielok a listov funguje naďalej, pričom obyvatelia Pivnice poštové služby môžu využívať v Despotove v utorok a vo štvrtok, v Silbaši v pondelok, stredu a piatok a v Ratkove každý deň. Podľa najnovších informácií pošta bude v dohľadnej dobe fungovať v priestoroch Miestneho spoločenstva, kde doteraz sídlil Klub penzistov.

Pivnickí hasiči tohto roku intervenovali – hasili už 5 obytných, spoločenských a hospodárskych objektov.